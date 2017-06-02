雖然說換新手機時很令人興奮，可是換新機的過渡期其實是相當令人討厭的，像是舊手機的各種備份、新手機的各種還原，還要習慣新的操作介面…等，更不用說如果手機是不小心遺失的或是變成磚頭怎樣都開不了機，要是平常沒有做好備份，真的就只能哭哭了。

不過其實 Google 的服務真的很好用，只要花點時間做好下列幾點，也許就能用比較輕鬆愉快的心情迎接新手機，就算遺失或手機變成磚，也至少能降低一點心痛的感覺。（拍肩）

1. 手機聯絡人：

以前我們都習慣將聯絡人建立在手機通訊錄中，但這樣換手機時還得在那邊 copy 來 copy 去的，後來有人說可以將聯絡人存在 SIM 卡，這樣資料就會跟著 SIM卡跑，但這招可不能用在遺失手機的時候，其實我們只要花一次力氣將所有的聯絡人資料都建到 Google 聯絡人裡，這些資料就永遠可以跟著你了。



操作方式如下：

因為需一個一個建檔，所以建議使用電腦會比較好操作。開啟「Google 聯絡人」網頁，點擊右下角的「＋」開始一筆一筆建入吧！我當初是開著手機通訊錄，慢慢輸入的。

建檔後到手機的「通訊錄」中的「帳號與同步化」功能選 Google 帳號進行同步，就可以在手機中看到前面所建立的聯絡人資料了。（不同的手機功能名稱可能不同，請自行找一下哦！）

2. 相片備份：

平常就要養成習慣定時將手機的照片儲存到電腦中備份，但我相信很多人都沒這麼做。所以，就使用之前不來恩告訴大家的方法，開啟 Google 相簿自動備份的功能，就會將手機現有的照片上傳雲端備份，之後有新拍的照片也會自動上傳，當手機不小心壞掉、遺失，至少我們還有 Google 相簿啊～～～



手機端的操作方式如下：

找到手機中的「Google 相簿」，點開左上角的選單。

進入「設定」的「備份與同步處理」。

開啟「備份與同步處理」功能，選擇要備份的帳戶，就會開始自動將相簿中的照片上傳到 Google 相簿中。之後若有使用其它的拍照 App 產生新的相片資料夾，程式會主動詢問是否要同步該資料夾的相片，你確認後它才會開始上傳該資料夾中的相片哦！

3. 手機備份與重設：

現在的 Android 手機中應該都可以找到一個「備份與重設」的功能，有些手機供應商也會有自己的備份、還原功能，但如果以後不見得會使用同品牌的手機則建議還是透過 Google 所提供的備份與還原功能來處理。

只要開啟該功能並選擇要備份到哪個 Google 帳號，就能將 WiFi網路與密碼、主螢幕桌布、顯示設定，還有已安裝的應用程式…等全都跟這個帳號綁在一起。當你換新手機時，就可以直接幫你依據備份的相關設定重設到新手機上，並自動安裝所有的應用程式，可以省下相當多的麻煩。



操作方式如下：

到手機設定中的「備份與重設」就可以看到「Google 備份與還原」的功能，點入「備份我的資料」即可選擇開啟。

然後選擇要備份到哪個帳戶中，即完成設定，它就會開始備份相關資料，這會花上一些時間，這段期間請保持手機的網路連線。

4. 應用程式內備份：

雖然「備份與重設」可幫我們將 App 安裝回來，但是應用程式內的相關紀錄是不會一併備份的，還是得使用各 App 所提供的備份功能一一處理哦！這部份就要請大家自己看看 App 中同步或備份的功能各別處理了。

5. LINE 聊天記錄備份：

請參考這篇「按一下！全自動備份、還原 LINE 聊天記錄（備份到 Google 雲端硬碟）」

以上都是平常基本應該做也可以做的備份動作，畢竟我們什麼時候會跟手機斷了緣份是很難說的，平常備份做的足，手機就算真的離我們而去，至少也會留下痕跡的。當然，手機裡還有其它像是簡訊的部份，現在應該已經很少人使用了吧？如果真的需要備份的話，可以使用「超級備份」來處理哦！