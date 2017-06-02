在學習數學時應該都有學過「集合」的概念，包含聯集、交集還有差集，而這款「VOI」遊戲，就是需要運用其中差集的概念了，將黑色的圖形進行各種狀態的重疊，湊出指定圖形即可過關，讓你在遊戲中體驗什麼是 1+1=0 的衝擊感！

遊戲一共有 88 個關卡，不限時間也沒有移動步數的限制，每個關卡都有指定要完成的圖形，玩家需拖曳所提供的各種黑色圖形，當黑色與黑色重疊時就會變成透明，利用這樣的圖形差集，就能拼湊出指定圖形。

玩法相當單純，一開始都很簡單，但大概進入十幾關時，就可以慢慢的感受到難度，不過只要稍加研究都是可以靠自己過關的，喜歡動動腦的朋友，一起來挑戰看看吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： VOI

VOI 軟體語言： 簡體中文,英文…

簡體中文,英文… 開發人員： gamebra.in

gamebra.in 官方網站： http://www.gamebra.in/

http://www.gamebra.in/ 軟體性質： iOS 為付費軟體 NT$30 / Android 為免費軟體

iOS 為付費軟體 NT$30 / Android 為免費軟體 系統支援： iOS 5.1.1 以上 / Android 4.0 以上

iOS 5.1.1 以上 / Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

整個遊戲介面以黑與白兩色為基礎，點入即可開始第一關，上方為指定圖形，需在下方移動黑色圖形組合出指定圖形即可過關。

過關即可接續下一關，圖形將越來越複雜，當黑色圖形重疊時就會變成透明的，依此條件慢慢湊出各種指定圖形。可利用畫面上的輔助點來幫助對齊，產生的圖形會更加準確哦！