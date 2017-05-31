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按一下！全自動備份、還原 LINE 聊天記錄（備份到 Google 雲端硬碟）

終於終於！ LINE 的訊息備份功能不再那麼落漆了。

在 2017/5/30 釋出的 v.7.5.0 最新版 Android 應用程式中，提供了將聊天記錄備份到 Google 雲端硬碟的功能，並支援從 Google 雲端硬碟直接還原回來，讓我們在重裝 LINE 或換手機之後，還能看到先前的聊天記錄。

如果你近期要換手機，或怕哪天手機弄丟了造成一堆對話紀錄都消失的話，趕快去升級成 v.7.5.0 最新版，再到設定選單裡去按一下備份。

不過… 目前的備份機制並沒有提供「定時自動備份」的選項，也就是說自己還得每隔幾天或一兩星期再手動按一下備份… 雖然進步很慢，不過至少還有在動。

軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  到 Google Play 裡更新 LINE 應用程式到最新版（v.7.5.0 以上版本），更新完後開啟 LINE 程式、切換到「其他」選單，點一下右上角的齒輪圖示，開啟設定選單。

 

第2步  開啟設定選單後點一下「聊天・通話」，我們可以在選單最上方看到「備份及復原聊天記錄」的選項，按進去。

 

第3步  第一次使用時請直接按「備份至 Google 雲端硬碟」並點「允許」按鈕，讓 LINE 可以使用 Google 服務來儲存檔案。

 

第4步  備份完成後我們可以在「備份及復原聊天記錄」選單中看到上次備份的時間及備份檔的大小。

下次重裝 LINE 或換新手機時，可以直接按下面的「復原」，讓 LINE 自動下載先前備份的對話紀錄並還原回去。

 

 

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  1. 說道：
    05-31, 2017 at 下午 7:08.13

    來不及了⋯⋯

    回覆
  2. Joy.liao 說道：
    05-31, 2017 at 下午 5:37.14

    您好~剛有使用line備份功能，可是在雲端硬碟裡沒看到備份的檔案，無法確定是否有備份成功，另外只要一按備份，是不是新的就會覆蓋舊的，還是另存一新檔呢??

    回覆

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