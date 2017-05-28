當拍照時面對強光，因為角度的問題鏡頭有時容易出現光斑，這光斑如果出現的好，就可以為照片帶來另一種小浪漫的視覺效果，不過也有些人不愛就是了。如果你是屬於喜歡的那一類，利用「BOHO」就可以在任何的照片上加入光斑特效唷！
拍照或加入照片後，程式就會自動產生 19 種濾鏡效果，並以圍繞主圖的方式呈現，看起來就是超有個性的組圖，根本直接截圖使用也沒問題！主角還沒出現就已經超好看了，而在限免期間下載的話，有開放 15 種的光斑特效可免費使用，效果都相當不錯，選取就可以直接預覽套用在各種濾鏡下的效果，不需要一個一個套用，超方便的！
另外在套用後，還是有提供手動調整亮度、對比、色調、銳利度…等功能，可調整到滿意為止，完成後就能直接選擇分享到 Facebook、Twitter、Instagram 以及 Flickr。如果超喜歡這種光斑效果的話，就可以考慮付費購買其它的主題包，在程式內即可預覽，都好夢幻好好看哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：BOHO
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Anon Submoon
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 7.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「BOHO」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 可由相機拍照或由相簿選取照片，若使用現成的照片則需裁切成正方形。調整好選取範圍後按下「Choose」。
第2步 程式會自動套用各種的濾鏡，並繞圍在主圖周圍，被選擇的濾鏡就會出現在正中央，下方則是各種的光斑特效，點選即會自動套用到所有的照片中。
第3步 若還想再手動調整一下，點入「Adjust」即可微調亮度、對比、色調…等項目。
第4步 按「Save」即可選擇儲存或分享。
第5步 點入「Fx」可預覽其它的光斑特效主題包。
套用後的效果都蠻不錯的，增加了很多不同的氣氛。
直接截取程式的組圖來用，看起來是不是超有個性呢？