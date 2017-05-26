「Depello」是一款功能相當單純的照片編輯程式，可將彩色照片轉為黑白照，但可讓使用者選擇保留其中的一種顏色，也就是所謂的顏色飛濺效果，其實這類型的修圖 App 並不少見，但大多都需要使用者手動一一塗抹圈選要保留的顏色區域，如果覺得麻煩的話，那你一定要試試這款 App。

拍照或從相簿選取照片後，直接點擊想要保留的顏色區塊，程式就會自動留下屬於該顏色的部份，並可透過拖曳調整桿來微調偵測的容許度，讓選取範圍看起來更加完美。

但其實照片裡的整體色系如果太過相近，一鍵選取的方式可能就無法發揮良好的效果，因此程式還是有提供手動塗抹去除顏色的功能，不過它就必須付費購買完整版才能享有了，另外完整版還有可轉換色調的功能，可讓照片看起來更加與眾不同。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Depello

Depello 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Robert Magnusson

Robert Magnusson 官方網站： http://depello.btown.se/

http://depello.btown.se/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Depello」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 可啟動相機拍照或由相簿選取照片，接著直接點選想保留的顏色，可兩指斜拉放大更精確的選擇顏色。

第2步 程式就會自動保留照片中所有與指定色相似的顏色，但也可能有地方沒被選到，此時可調整下方的容許度，向右調整可放寬容許度，衣服原本沒選到的地方就被加入了，但因為是整張照片統一處理，所以變成其它地方也可能會有顏色跑出來，像右上角麵店的扛棒文字。

第3步 調整完畢就可以按右下角的「V」選擇儲存或分享。

第4步 如果照片有太多同色系的區塊，就無法這麼單純的選取，此時就需進一步使用右上角的塗抹去除功能，不過其與色調變換皆為付費完整版才能享有的功能，這部份就請自行評估是否購買使用。

但對於色系分明的照片來說，限時免費的一鍵選取功能就相當夠用囉！有興趣的朋友可試試哦！