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用「玩命猜成語」來訓練你的聯想力（iPhone, Android）

以前有句俗話說「沒知識也要有常識，沒常識也要常看電視，不看電視就要常逛夜市。」意思是說即使沒時間看書吸取知識，從電視上或是生活週遭也能得到一些資訊，但若你連夜市也不太逛，在小小的手機其實就能獲得超多的資訊啦！就算只是玩點小遊戲也能學到東西哦！

「玩命猜成語」就是一款很常見且受歡迎的看圖猜謎遊戲，玩家要猜的當然就是成語了，每句成語都會被轉化成一張簡單的圖片，透過這張圖玩家需發揮聯想力去猜測它所要表現的寓意，然後再從一堆的待選字中組合出正確的答案。

目前一共有 640 個關卡，每個關卡都包含一句成語，答對的話就會顯示簡明扼要的成語釋義，讓你玩遊戲還能順便複習成語所代表的意義，相當不錯唷！每次過關可獲得 50 顆鑽石，可用來在卡關時換取提示，包含檢查拼寫、查看解釋以及顯示一個字，如果要直接放棄看答案的話，就需要比較多的鑽石了。現在就用「玩命猜成語」來訓練你的聯想力吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：玩命猜成語-腦力達人
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Puzzle Game Worker
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

遊戲畫面設計的很簡單，搭配活潑的音樂音效，玩起來很輕鬆愉快唷！按下「開始遊戲」，從第一關開始挑戰！

 

由左上的圖片猜想成語，從右下的待選字中依序找出正確的答案。

 

答對的話就能看到成語的解釋。

 

如果卡關猜不出來時，就可以利用右上角的四個提示工具，但皆需花費 50 或 200 的鑽石。可檢查拼寫、查看解釋、顯示下一個字或直接查看答案。

 

640 題等著你啊！不過有些題目的圖片感覺會有點牽強，好像也不是全部光靠聯想力就可以解決的，大家還是需要適時的使用一下提示工具囉！

 

 

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