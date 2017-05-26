以前有句俗話說「沒知識也要有常識，沒常識也要常看電視，不看電視就要常逛夜市。」意思是說即使沒時間看書吸取知識，從電視上或是生活週遭也能得到一些資訊，但若你連夜市也不太逛，在小小的手機其實就能獲得超多的資訊啦！就算只是玩點小遊戲也能學到東西哦！

「玩命猜成語」就是一款很常見且受歡迎的看圖猜謎遊戲，玩家要猜的當然就是成語了，每句成語都會被轉化成一張簡單的圖片，透過這張圖玩家需發揮聯想力去猜測它所要表現的寓意，然後再從一堆的待選字中組合出正確的答案。

目前一共有 640 個關卡，每個關卡都包含一句成語，答對的話就會顯示簡明扼要的成語釋義，讓你玩遊戲還能順便複習成語所代表的意義，相當不錯唷！每次過關可獲得 50 顆鑽石，可用來在卡關時換取提示，包含檢查拼寫、查看解釋以及顯示一個字，如果要直接放棄看答案的話，就需要比較多的鑽石了。現在就用「玩命猜成語」來訓練你的聯想力吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 玩命猜成語-腦力達人

玩命猜成語-腦力達人 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Puzzle Game Worker

Puzzle Game Worker 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲畫面設計的很簡單，搭配活潑的音樂音效，玩起來很輕鬆愉快唷！按下「開始遊戲」，從第一關開始挑戰！

由左上的圖片猜想成語，從右下的待選字中依序找出正確的答案。

答對的話就能看到成語的解釋。

如果卡關猜不出來時，就可以利用右上角的四個提示工具，但皆需花費 50 或 200 的鑽石。可檢查拼寫、查看解釋、顯示下一個字或直接查看答案。

640 題等著你啊！不過有些題目的圖片感覺會有點牽強，好像也不是全部光靠聯想力就可以解決的，大家還是需要適時的使用一下提示工具囉！