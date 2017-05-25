有人說翻開衣櫃看看裡頭衣服的顏色就能看出一個人的個性，我想選擇使用什麼樣的手機 App 應該也有同樣的道理，如果你的個性是簡明、有條理的，也許就會喜歡像「Simple Digital Clock Widget」這樣的桌面時鐘小工具吧！

它的設計極其簡單，沒有多餘的設定功能，只利用單純的白色文字加上陰影，所以不論是深色桌布還是淺色桌布都能適用，也因為它的簡單，所以需要的記憶體容量相對少，甚至比我個人愛用的「Retro Clock」還要更小，而且可免費使用還沒廣告。

提供兩款不同排版方式的小工具可選擇，顯示的資訊皆包含時間、日期與星期，雖然預設為 2×1、4×1 的大小，但其實透過拖曳皆可調整成需要的尺寸大小唷！功能很簡約卻帶有些微的時尚設計感，提供給各位參考。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Simple Digital Clock Widget

Simple Digital Clock Widget 軟體語言： 英文

英文 開發人員： tymaks

tymaks 官方網站： https://bitbucket.org/tymaks/digital-clock-widget/issues

https://bitbucket.org/tymaks/digital-clock-widget/issues 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Simple Digital Clock Widget」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 下載後直接將小工具新增到桌面上。有兩種尺寸可選擇，不過只要選樣式就可以了，之後可拖曳調整大小。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

第2步 原本 2×1 的也可以變成 4×2 甚至是 4×3 的大小。

最後來看看它所佔據的記憶體容量，已經相當小的「Retro Clock」是 396 KB，「Simple Digital Clock Widget」更小只有 232 KB。