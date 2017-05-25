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「Eggggg」噴泉般的嘔吐超能力，史上最荒謬的橫向跑酷遊戲（iPhone, Android）

「Eggggg」實在是一款太 Over 太 Over 的橫向跑酷遊戲了，竟然是透過控制遊戲角色嘔吐的能力來進行遊戲，更狂的是這小男孩說吐就能吐，稱之為嘔吐達人也不為過！不過他會吐也是有原因的，原來他是對雞蛋極度過敏，只要吃下雞蛋就會像噴泉一樣不斷的嘔吐，現在就一起幫助他利用這神奇的嘔吐能力逃出惡毒阿姨的魔掌，順利參加生日派對吧！

玩家透過點按螢幕左右兩側來控制小男孩的前進方向，在關卡中會佈滿各種障礙機關，需巧妙的控制嘔力的力道與時機，讓他華麗的跳躍、快速的攀爬，才能突破難關。在遊戲中需盡可能的收集金塊以及三顆金蛋，加上過關所花費的時間，這三個將是能否拿到三顆滿星的關鍵因素。

關卡將會加入越來越多的挑戰元素，像是有威脅性的蜘蛛雞、必須依順序按壓的開關…等，但整體的難度還不至於太高，算是老少皆宜的休閒遊戲，但不知道長輩們能不能接受這樣一個不斷嘔吐的小孩就是了。XD

此款遊戲在 iOS 與 Android 兩平台上皆玩的到，不過其為付費遊戲，關卡數不算多僅 21 關，目前 iOS 限時免費中，隨時可能恢復原價，想玩的朋友快快下載囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Eggggg
  • 軟體語言：繁體中文,英文…
  • 開發人員：Hyper Games
  • 官方網站：http://eggg.gg/
  • 軟體性質：付費軟體（Apple Store 限時免費中）
  • 系統支援：iOS 9.1 以上 / Android 2.3 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

被惡毒阿姨限制行動的男孩想要去參加朋友的生日派對，於是展開了利用嘔吐超能力的冒險之旅。

 

遊戲開始時，必須點按螢幕左右兩側控制男孩的嘔吐能力，協助他改變前進方向以及跳躍。

 

只要嘔吐就能產生強大的動力讓男孩跳起。

 

沿途盡可能的收集金塊與金蛋，才能確保獲得三顆滿星。

 

有時還得嘔個滿地填滿凹槽，才能順利脫困。

 

遇到有點可愛的蜘蛛雞可不要卸下心防，碰到它會喪命的啊！抓準時機跳起踩他一下吧！

 

「鳥巢」可進入隱藏空間，在限時內可盡情的收集金塊。

 

遇到標上數字的開關就需依序按壓，才能開啟閘門。

 

還有必須踩三下才會死掉的 Boss 關，全都需要靠著嘔吐男孩敏捷的身軀來完成挑戰。

 

當看到氣球時，就表示終點已經在前方啦！

 

過關後就會依你的各項表現發給星星數，並記錄花費時間。

 

關卡地圖相當可愛唷！現在就一一將它們全數破解吧！

 

 

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