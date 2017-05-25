「Eggggg」實在是一款太 Over 太 Over 的橫向跑酷遊戲了，竟然是透過控制遊戲角色嘔吐的能力來進行遊戲，更狂的是這小男孩說吐就能吐，稱之為嘔吐達人也不為過！不過他會吐也是有原因的，原來他是對雞蛋極度過敏，只要吃下雞蛋就會像噴泉一樣不斷的嘔吐，現在就一起幫助他利用這神奇的嘔吐能力逃出惡毒阿姨的魔掌，順利參加生日派對吧！

玩家透過點按螢幕左右兩側來控制小男孩的前進方向，在關卡中會佈滿各種障礙機關，需巧妙的控制嘔力的力道與時機，讓他華麗的跳躍、快速的攀爬，才能突破難關。在遊戲中需盡可能的收集金塊以及三顆金蛋，加上過關所花費的時間，這三個將是能否拿到三顆滿星的關鍵因素。

關卡將會加入越來越多的挑戰元素，像是有威脅性的蜘蛛雞、必須依順序按壓的開關…等，但整體的難度還不至於太高，算是老少皆宜的休閒遊戲，但不知道長輩們能不能接受這樣一個不斷嘔吐的小孩就是了。XD

此款遊戲在 iOS 與 Android 兩平台上皆玩的到，不過其為付費遊戲，關卡數不算多僅 21 關，目前 iOS 限時免費中，隨時可能恢復原價，想玩的朋友快快下載囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Eggggg

Eggggg 軟體語言： 繁體中文,英文…

繁體中文,英文… 開發人員： Hyper Games

Hyper Games 官方網站： http://eggg.gg/

http://eggg.gg/ 軟體性質： 付費軟體（Apple Store 限時免費中）

付費軟體（Apple Store 限時免費中） 系統支援： iOS 9.1 以上 / Android 2.3 以上

iOS 9.1 以上 / Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

被惡毒阿姨限制行動的男孩想要去參加朋友的生日派對，於是展開了利用嘔吐超能力的冒險之旅。

遊戲開始時，必須點按螢幕左右兩側控制男孩的嘔吐能力，協助他改變前進方向以及跳躍。

只要嘔吐就能產生強大的動力讓男孩跳起。

沿途盡可能的收集金塊與金蛋，才能確保獲得三顆滿星。

有時還得嘔個滿地填滿凹槽，才能順利脫困。

遇到有點可愛的蜘蛛雞可不要卸下心防，碰到它會喪命的啊！抓準時機跳起踩他一下吧！

「鳥巢」可進入隱藏空間，在限時內可盡情的收集金塊。

遇到標上數字的開關就需依序按壓，才能開啟閘門。

還有必須踩三下才會死掉的 Boss 關，全都需要靠著嘔吐男孩敏捷的身軀來完成挑戰。

當看到氣球時，就表示終點已經在前方啦！

過關後就會依你的各項表現發給星星數，並記錄花費時間。

關卡地圖相當可愛唷！現在就一一將它們全數破解吧！