許多人小時候都有學過珠算，但我怎麼回想就是不記得有學過乘法跟除法，所以一直以為算盤只能用來算加減，結果去稍微研究了一下，原來乘法跟除法還是得配合九九乘法表使用，這樣廣義的來說其實就是把算盤當做紙筆的概念來算乘除吧！（摸下巴）
如果你的小朋友正在學珠算或想回味一下撥算盤算數學的感覺，又或你跟我一樣沒學過用算盤計算乘法與除法的話，可下載「Simple Soroban」練習一下，它提供了加、減、一位數乘法、二位數乘法以及除法這五種挑戰類型，均分為三種難度，且在開始挑戰前，還提供教學，讓你能了解各種運算方式的基本概念後再進行挑戰。
挑戰的題數都不會太多，並會進行計時，以完成所花費的時間做為排名的依據，如果覺得預設的題數太少，算起來不過癮的話，程式也有提供使用者自訂挑戰內容，最多可一次練習 50 題。另外也有提供虛擬算盤，可當做計算機用來計算任何的算式哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Simple Soroban
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Btco
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.1 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Simple Soroban」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
如果是想回味一下撥算盤的感覺，使用「Free Mode」即可。「Challenge!」則是適合想自學或複習珠算的人使用。
先來看看「Challenge!」，有五種類型可以練習，加法、加減法、一位數乘法、兩位數乘法以及除法。
每個類型又分為三種難度，可依自己的程度來選擇。如果是初學者或自學者，可透過右上角的「Tutorial」學習基本的使用規則。
選擇難度後即可開始使用算盤來計算，題目在右上角，撥珠時下方會顯示對應的數字。
計算正確就可以再進入下一題，在計算的期間會記錄所花費的時間，於挑戰結束後公佈成績。
如果計算錯誤，可在左下角開啟選單按下「Reset」即會自動歸零。
「Custom Challenge」可由使用者自行設定挑戰內容，最多可一次做 50 題。
在「Ranking」裡可查看自己各項成績超越多少百分比的使用者。
在主畫面左下角的「調色盤」可更換算盤的樣式，有多種主題可選擇。