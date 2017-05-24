許多人小時候都有學過珠算，但我怎麼回想就是不記得有學過乘法跟除法，所以一直以為算盤只能用來算加減，結果去稍微研究了一下，原來乘法跟除法還是得配合九九乘法表使用，這樣廣義的來說其實就是把算盤當做紙筆的概念來算乘除吧！（摸下巴）

如果你的小朋友正在學珠算或想回味一下撥算盤算數學的感覺，又或你跟我一樣沒學過用算盤計算乘法與除法的話，可下載「Simple Soroban」練習一下，它提供了加、減、一位數乘法、二位數乘法以及除法這五種挑戰類型，均分為三種難度，且在開始挑戰前，還提供教學，讓你能了解各種運算方式的基本概念後再進行挑戰。

挑戰的題數都不會太多，並會進行計時，以完成所花費的時間做為排名的依據，如果覺得預設的題數太少，算起來不過癮的話，程式也有提供使用者自訂挑戰內容，最多可一次練習 50 題。另外也有提供虛擬算盤，可當做計算機用來計算任何的算式哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Simple Soroban

Simple Soroban 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Btco

Btco 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Simple Soroban」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

如果是想回味一下撥算盤的感覺，使用「Free Mode」即可。「Challenge!」則是適合想自學或複習珠算的人使用。

先來看看「Challenge!」，有五種類型可以練習，加法、加減法、一位數乘法、兩位數乘法以及除法。

每個類型又分為三種難度，可依自己的程度來選擇。如果是初學者或自學者，可透過右上角的「Tutorial」學習基本的使用規則。

選擇難度後即可開始使用算盤來計算，題目在右上角，撥珠時下方會顯示對應的數字。

計算正確就可以再進入下一題，在計算的期間會記錄所花費的時間，於挑戰結束後公佈成績。

如果計算錯誤，可在左下角開啟選單按下「Reset」即會自動歸零。

「Custom Challenge」可由使用者自行設定挑戰內容，最多可一次做 50 題。

在「Ranking」裡可查看自己各項成績超越多少百分比的使用者。

在主畫面左下角的「調色盤」可更換算盤的樣式，有多種主題可選擇。