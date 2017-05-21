長時間盯著電腦眼睛一定會覺得不舒服，尤其大部份的網站背景都是以亮色底為主，即使調整螢幕亮度似乎也無法產生太大的舒緩效果，如果能將網站的背景都變成暗色系，應該能有助於降低眼睛的疲勞感，也比較不會眼花。

若你是以 Google Chrome 為主要瀏覽器的話，可安裝「Dark Reader」這個擴充套件，它能將所有的網站通通套入黑色主題，不論是 Google、Facebook 還是 YouTube…等全都能使用，這樣在瀏覽網頁或是看影片時眼睛就不會被原本的白底背景攻擊唷！

另外「Dark Reader」有提供幾個調整項目給使用者自訂，像是亮度、對比、灰階…等，讓你可以調整到最舒適的狀態，甚至若你不愛全黑也不想太亮白，還能手動調整到介於中間值的暖色狀態。有些網站不想套用的話，只要將網址加入排除清單中，就能在瀏覽這些特定網站時保持原狀，使用上相當自由。

但其實更希望這功能也可以出現在手機或平版呀～不然睡前想滑個 Facebook 眼睛都挺難受的是不？不過睡前大家還是盡量乖乖放下手機、使用電腦要定時休息，這才是眼睛保健的終極之道啊！共勉之。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Dark Reader

Dark Reader 軟體版本： 3.4.3

3.4.3 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 192KiB

192KiB 檔案下載： 按這裡

使用畫面：

先按「這裡」點擊右上方的「+ 加到 CHROME」將擴充套件安裝到瀏覽器上。

安裝完畢後打開任何的網頁就全都會變成黑色的背景主題囉！看起來的感覺相當不一樣吧！

YouTube 變成暗色背景也感覺舒適許多。

點開「Dark Reader」的按鈕可展開功能選單，可手動調整亮度、對比、灰階…等，想要更暗或是想調亮一點點，都可以依自己的需求來做修改。

如果不想太亮又不想搞成全黑的狀態，就切換成「Light」模式，可手動調整為介於中間的暖色系唷！

特定網站想保留原狀的話，可將網址加入「Site List」的「Not Invert Listed」，或僅將幾個需要調成暗色背景的網站加入「Invert Listed only」的清單中也可以。