大家平常在拍照時可能解析度會設得很高，結果就是畫面很清楚但檔案很大很大，在某些使用情境下可能不需要這麼大的尺寸時，可以用下面這軟體來批次修改大量圖檔的尺寸。

Icecream Image Resizer 提供了一個簡單、3步驟的操作介面讓我們快速搞定圖檔改大小的工作，選好圖檔、輸入尺寸再按下按鈕後即可快速完成，比起其他類似軟體簡單很多。如果你常常需要調整相片的尺寸，又不喜歡功能太複雜的工具，免費的 Icecream Image Resizer 會是很好的選擇。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Icecream Image Resizer

Icecream Image Resizer 軟體版本： 1.49

1.49 軟體語言： 英文、簡體中文…等多國語言

英文、簡體中文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 15.4 MB

15.4 MB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 官方網站： https://icecreamapps.com

https://icecreamapps.com 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好軟體並開啟後，點一下左上角的「添加圖像」或「添加文件夾」，選取你要處理的圖檔，一次可以選取很多個。

第2步 選取好圖片後，可在右邊選單設定轉檔後的尺寸與儲存位置，另外也可以在「配置文件」選單點選預先做好的設定，按下「調整」按鈕後，即可將全部圖檔改成你要的大小。