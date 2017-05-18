記帳這件事其實很討人厭，所以為了增加它的樂趣，現在的記帳軟體越做越好玩，像是增加了遊戲的元素或是以通訊軟體之姿呈現，想要幫助使用者培養記帳的習慣，不過操作介面也因此變得越來越複雜，若你只想要最基本的記帳功能，就試試看「簡約記帳」這款免費無廣告的記帳 App。

「簡約記帳」可快速記錄收支，幫大家預先建立多種日常生活中的收支分類，在記帳時只需選擇類別、輸入金額即可完成，若有需要額外記錄的事項，可在備註欄中填寫，日期會自動帶入，如果是補記的項目則可後續再手動變更日期。

在主畫面即簡單分為收入、支出兩大功能，皆附有總瀏覽、查月份與圖表三大功能，可查看所有記帳明細，或進一步以月份、類別搜尋，圖表的部份是用長條圖的方式呈現，與一般的圓餅圖不同，雖然無法看出各項的佔比，但其花費金額的多寡一覽無遺。

幾乎每個功能頁面都採扁平化設計，不會讓你點了又點、點了又點，像洋蔥一樣要一層層的拔開，操作使用的門檻相對低。另外支援匯出 Excel 檔的功能，方便後續的保存與分析管理。但老實說畫面設計的並不華麗，跟它的名稱一樣簡約，且收支的類別目前不開放自訂，雖然支出有五個自訂項目，但並無法修改名稱，在意的朋友就請自行斟酌了。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 簡約記帳

簡約記帳 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： KoKo Mexcelsa

KoKo Mexcelsa 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「簡約記帳」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟即可看到兩個主要的功能，收入與支出，點入即可選擇記帳類別、輸入金額後「儲存」。

預設的支出類別，幾乎涵蓋生活所需，不過下方仍提供其他以及五個自訂項目。（但找不到可以修改自訂項目名稱的地方…）

若有其它需要特別記錄的事項，可在「備註」欄中填寫。儲存後可在「總瀏覽」中查看。如果有需要修改內容或日期的話，在項目上長按即可進入編輯。

「查月份」則可分別以類別、月份與日期查看記帳內容。

「圖表」以長條圖呈現，可兩指斜拉放大、左右拖移位置查看更多項目。

「收入」的部份也是一樣的操作方式，收入類別同樣幫大家預設了一些可能的選項。

「收與支」可查詢單月與年度的收支總額。

若想匯出 Excel 檔的話，需先給予程式相關權限，之後到主畫面點入「匯出」即可將檔案儲入 SD 卡。

檔名為：EasyAccounting.xls