「DROOM 夢門」是由兩位銘傳大學數位媒體設計學系的學生所設計的解謎遊戲，風格清新玩法簡單，搭配的背景音樂時而緊張神祕、時而輕鬆自在，會隨著場景的不同而轉換，帶領著玩家融入遊戲世界中。

玩家主要的目標是要引導一隻尋找父母的小兔子，穿過一個又一個門，不過想要開啟大門得透過加減黑白兩色的球，達成門上的指定條件才能通過，同色球可相加、異色球可相減，但並不是亂吃就能成功，得動動你的腦啊！另外還有步數的限制哦！

目前僅有 20 幾個關卡，少少的大概半個小時內可全破，但若想要取得所有的成就，就得仔細的在各關卡中尋找隱藏的觸發點，或是挑戰各種可能的玩法，像是一直重覆玩同一個關卡，或是在最後一步才踏入大門…等，都可能是獲得成就的方式。

部份關卡還有岔路設計，選擇不同的路線就能發現更多挑戰等著你，而在關卡場景中，還會安插其它的遊戲角色，玩家可操控兔子與其對話，也能從中取得一些線索。雖然目前的關卡數有點少，但開發者似乎是想讓大家重覆在關卡中發現那些被隱藏起來的祕密，有點尋寶的意味在呢！遊戲才剛推出，未來應該還有更多新的關卡，相當令人期待哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： DROOM 夢門

DROOM 夢門 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Yu Sun

Yu Sun 官方網站： https://www.facebook.com/DROOM-%E5%A4%A2%E9%96%80-122589321556716/

https://www.facebook.com/DROOM-%E5%A4%A2%E9%96%80-122589321556716/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 3.0 以上

Android 3.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「DROOM 夢門」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

在歡迎畫面看到的就是小兔子本人，點入選擇「筆直路」開始學習玩法。

點擊小兔子周圍的地磚即可前進一步，一次只能動一格。

必須達成門上的指定條件，大門才會開啟。原本小兔子頭上就有兩顆黑色球，在路上再吃一顆即可完成開門條件，跳進大門就過關囉！

在關卡中有時會出現別的動物，靠近牠們即可觸發對話框。有時可反覆對話，會產生不同的內容。

黑色的地磚是傳送門，可瞬間移動到另一個黑地磚。有時需左右轉動調整視角，才能發現更多的祕密。

還有一些只能走過一次的荷葉與沙地，一旦過去就無法回頭了。

在關卡中會放置多組數量不一的黑、白色球，要記得同色相加、異色相減的原則，小兔子頭上的球不可為零，最多只能保存五顆。部份關卡會有兩個過關大門，代表有兩種不同的發展路線，過關後記得再回來玩另一條不同的路哦！

當你在遊戲中達到某個條件時，就能取得相關成就，但這些成就都好神祕，要在關卡中仔細尋找線索。不要急著破關，才能了解遊戲中所暗藏的故事情節唷！