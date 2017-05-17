學語言可以很有趣，但對大部份的人來說，其實想起來多是痛苦的回憶啊！死背再也不是學習的唯一方式，在學習中加點有趣的元素才是持久之道，「Johnny Grammar’s Word Challenge」是一款英語測驗 App，可透過 60 秒一回合的快節奏模式，在短時間內激發你的英語能力，從反覆的問答遊戲中享受學習的樂趣。

其提供文法、詞彙與拼字三種測驗類別，並分有三種難易度，使用者可依自己的程度選取適合的題目內容，在詞彙的部份準備了與日常生活相關的十大主題，像是飲食、旅遊、興趣、電影、網路、購物…等，使用者必須根據題目的描述找出正確的答案，可順便訓練對英文的解讀能力哦！

每回測驗結束都會將剛剛的測驗內容列出，答錯的部份會提供正確答案，讓你有進一步學習的機會，而成績則會被記錄下來在積分榜上與全球的使用者拼比排名。全英文的介面，斷絕想依靠中文翻譯的壞習慣，程度普普的使用者一開始也許會感到吃力，閱讀速度慢回答不了太多的問題，但能看懂題目並且回答出正確答案是相當有成就感的事哦！有興趣的朋友可試試。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Johnny Grammar’s Word Challenge

Johnny Grammar’s Word Challenge 軟體語言： 英文

英文 開發人員： British Council

British Council 官方網站： http://learnenglish.britishcouncil.org/en

http://learnenglish.britishcouncil.org/en 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上 網路需求： 必須連接網路使用（無網路僅可以 Guest 身份使用）

必須連接網路使用（無網路僅可以 Guest 身份使用） 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次進入會由 Johnny Grammar 簡單的為你介紹程式的使用方式。最後你可以決定是要當個 Guest 訪客還是登入帳號加入積分榜的競爭。

登入帳號後，點入「PLAY」有文法、詞彙、拼字三個測驗類別可選擇。

文法依難度分為多個主題，可用右側的顏色來判斷難度。

每回合有 60 秒的時間，每個題目必須於 10 秒內回答，依題目在下方選擇答案後即可進行下一題，直到時間結束。

答題結束後會統計你的成績，並於下方顯示剛剛所答題的內容，包含你的答案與正確答案，可左右滑動查看，錯誤的部份就可以進一步做了解哦！

詞彙的部份則分為十種主題，每種主題又分為三種難度。

詞彙需依題目的描述選擇正答案。拼字則沒有分難度，點入就會開始測驗哦！基本上就是要你二選一，找出拼法正確的單字。

進行測驗達成目標還可收集各種獎章，至於如何得到，可點擊查看說明哦！在「Leaderboard」則可查看全球排名。