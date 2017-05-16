又到了天氣多變化的季節，準備個天氣預報程式在手機中準沒錯。「Today Weather」是一款精緻的天氣預報 App，擁有數千張的美麗照片，在查詢天氣時它就會搭配一張與目前天候狀況相符的照片，讓你順道欣賞個美景。

資訊的排列與版面的設計相當賞心悅目，在第一畫面就直接用簡單幾個字說明了天候狀況，例如「今天-雨，時有大雨」，當然未來的天氣也都幫你準備好了，可細查到接下來 24 小時到 71 小時，每個小時的天氣狀況，或是遠至 7~15 天的天氣預報，想提前規劃出遊行程也很 ok。

其它還有體感溫度、濕度、紫外線指數、空氣品質指標、降雨機率、日出日落、滿月…等資訊的提供，而所使用的動態天氣小圖更是整個 App 讓人驚豔的地方，巧妙為生活帶來一點小樂趣。另外透過內建的拍照功能可讓你拍下帶有天氣、溫度資訊的照片，對於喜歡用照片分享生活的朋友來說，是一個不錯的功能哦！

「Today Weather」還有一個過人之處，那就是它設計了 14 種不同尺寸、不同內容的天氣桌面小工具，有些結合時鐘、有些以溫度為主、有些搭配照片、有些僅顯示每小時的天候狀況或 5 日內的天氣預報，樣式內容各有不同，可自由選用自己重視的部份或喜歡的排版設計，在桌面就能查看相當方便。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Today Weather

Today Weather 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： todayweather.co

todayweather.co 官方網站： http://todayweather.co

http://todayweather.co 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上

Android 4.2 以上 網路需求： 必須連接網路使用（離線時僅可顯示最近一次的更新資訊）

必須連接網路使用（離線時僅可顯示最近一次的更新資訊） 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Today Weather」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次使用先輸入自己的名字，之後若有使用拍照功能，就會在照片上標示你的名字。

正式進入程式會自動依定位顯示所在城市的天氣資訊，並搭配一張與天候狀況相符的照片。往下拉可看到更多詳細的資訊。

「接下來 24 小時」的部份，可左右滑動查看更多，或是點擊右上角的「▷」可查看「接下來 71 小時」的天氣變化。

「接下來 7 天」同樣可點入「▷」可查看「接下來 15 天」的資訊。

最後還有降雨機率、空氣品質指標、日升日落以及月相…等資訊。

點擊右上角展開選單，可在「＋」使用關鍵字加入其它的地區或國家。

點入設定則可關閉顯示照片，調整單位、資料來源…等項目。但部份功能為完整版才能享有。

若想分享帶有天氣資訊的照片，可點擊右上角的圖示，再點擊「相機」圖示。

即可選擇拍照或由相簿選取照片，加入照片後就會在照片右下角標上你的名字，再點擊右上角的圖示即可選擇分享方式。

有需要的話可在桌面加入各種小工具，樣式選項相當多，從中挑選最符合需求的吧！也可結合使用兩種不同資訊的小工具哦！（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

每天還會定時通知你當日的天氣預報，可於設定中修改通知時間或關閉使用。