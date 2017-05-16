作者：,     

[限時免費] Little Kitten 超逼真的小貓探索遊戲，可體驗養貓樂趣！（iPhone, iPad）

家裡的小朋友如果吵著想養寵物，但礙於種種因素無法滿足他們的願望的話，可趁著限時免費來下載這款「Little Kitten」小貓探索遊戲，裡頭的主角小貓咪不論是身上的毛、表情、動作、聲音全都設計的唯妙唯肖，相當逼真，就像真的養了隻貓在手機裡。

遊戲從開場動畫就十分吸睛，小貓被放在街邊的紙箱中等待有緣人，但始終沒有人看見牠，後來牠靠自己翻出了紙箱，找到了命中註定的主人（還是奴才？XD），也就是玩遊戲的小朋友啦！超可愛的牠所有的一舉一動都能讓人會心一笑唷！

整個遊戲就是與這隻小貓互動以及看牠做出各種逗趣的動作，除此之外，裡頭還藏著六種為小朋友準備的小遊戲，像是與小貓捉迷藏、動物拼圖、貓抓老鼠、跳床、貓爪畫…等，都需要透過點擊觸發，如果還沒玩到某種遊戲，記得要再認真的到處點點看唷！透過遊戲可賺趣小魚餅乾餵食小貓，可稍稍體驗養寵物的樂趣哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Little Kitten
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Fox and Sheep GmbH
  • 官方網站：http://www.foxandsheep.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 9.3 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Little Kitten」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟時都可以看到開場故事動畫，從小貓被放在街邊開始，一路演到牠自己跑到家門口。看了很多次還是會讓人心揪了一下，大家不要亂棄養寵物啊～～～

 

貓咪進入家中後，就可以到處點東西，看有什麼可以玩，或是突然發出聲響時，貓咪也會嚇一跳哦！不過若不希望小朋友玩太久，可先到「設定」中調整貓咪自動上床休息的時間，就可以跟小朋友說，貓咪累了要睡覺，也可藉此讓小朋友願意放下手機休息哦！

 

為了不讓小朋友誤點，所以在進入設定前會需要簡單算數，輸入正確答案才可進入調整。

 

預設是不限時，點入「Sleep Timer off」可選擇 5~30 分鐘的時間。

 

設定好後，就可以點左邊的樓梯上樓玩囉！這裡隱藏了很多的互動機關還有小遊戲，就讓小朋友自由的探索吧！

 

貓咪真的弄的很逼真，有時被嚇到的叫聲也超可愛啊～～～

 

隱藏的「動物拼圖」小遊戲，依左側的指示拼出正確的動物圖案即可獲得小魚餅乾。

 

玩「捉迷藏」時小貓會到處躲，找找看牠藏在哪裡吧！

 

還可以用貓爪來畫畫，沾上顏料的貓爪如果沒有放到水杯清洗的話，還可以調配出更多顏色哦！例如紅加藍可產生紫色，讓小朋友可以體驗色彩的不同變化。

 

還有很多可愛的小遊戲，都是透過點擊來觸發哦！

 

獲得小貓餅乾後，就可以點擊貓碗來餵食，超可愛啊～～～

 

當所設定的休息時間到時，小貓就會呈現這種狀態。XDDDDD

 

然後就跳上床睡覺了。但聰明的小孩可能會發現右上角的小「x」，點下去就又回到一樓了！應該再加上算數畫面來預防會更好。

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » iPad, iPhone 手機、平板電腦 » 好玩遊戲、休閒益智 » [限時免費] Little Kitten 超逼真的小貓探索遊戲，可體驗養貓樂趣！（iPhone, iPad）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
這次來養豬好了！「幸福呼嚕」好療癒肥嘟嘟的小豬養成遊戲（iPhone, Andr...
真・三國無双 SLASH（iPhone, iPad, Android）...
「TwoDots」無法自拔的圓點連線消除遊戲（iPhone, iPad）...
又一讓人迅速上癮的動作遊戲「Timberman」伐木工人（iPhone, And...
Let It Go！「冰雪奇緣：冰紛樂」超好玩的冰晶消消樂遊戲！（iPhone,...
老遊戲新玩法！ZOOKEEPER BATTLE 動物管理員對戰版（iPhone,...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 