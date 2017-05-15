前一陣子常常在 Facebook 看到有人將自己換上古代妝髮變成古人的模樣，看起來就像從古畫中變出來的人像，原來是使用之前介紹過的「天天 P 圖」照片編輯 App，這款 App 有相當多的功能，包含美容美妝、照片拼貼、趣味合成…等功能，但想要變成古人就要使用其中的「瘋狂變臉」了！

之前它是以武媚娘妝在網路上掀起一股熱潮，後來又陸續新增了許多的變妝主題，像是前世情人、美人迎春還有仙劍奇俠傳…等，這幾款都是屬於古裝系列的，只要拍下正面的照片，最好可以露出額頭，程式就會將你的五官合成到古代人像圖上，並會自動調整膚色以及將五官精緻化，所以完成的圖像看起來非常自然。

合成後的照片可直接儲存到相簿中或是透過 Facebook、Instagram…等分享，也可選擇再進一步的美化它。而除了古裝系列外，還有弄起來超像女神的精靈妝，以及少女漫畫風格…等，合成的效果都相當不錯，有興趣的朋友可以下載來玩玩唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 天天 P 圖

天天 P 圖 軟體語言： 繁體中文,英文…等

繁體中文,英文…等 開發人員： Tencent Technology (Shenzhen) Company Ltd.

Tencent Technology (Shenzhen) Company Ltd. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.0.3 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

想要變成古人裝就要使用「瘋狂變臉」這個功能，點入後先選擇有興趣的人像模板。仙劍奇俠傳、美人迎春以及前世情人這幾個都是以古裝扮相為主的。這些模板都需點擊下載後才能套用。

接著可使用相機來拍照，使用正面且無瀏海的照片才能有最佳的合成效果。拍照時需將五官放在框框範圍內，也可點擊左下角進入相簿選取照片，匯入照片就會自動合成囉！

可在下方無限次的變換不同的造型，喜歡的話就可以按右上角的按鈕儲存到相簿中，下方可選擇分享方式，或想再進一步美化也沒問題。

看的出來是誰嗎？下面這三張是任容萱，變成古典美人是不是一樣美美 der？

男生也可以用哦！這是柯 P。…等一下！中間那張是怎麼回事！？XD

這位是范冰冰，本身就像畫裡走出來的精緻美人，套用後更無違合感了。

變成精靈或走少女漫畫風也都超美的啊～～～