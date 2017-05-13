如果你的電腦出現了奇怪的檔案，桌布被改掉且上面寫滿了一堆英文字，原本正常的圖片、影片與文件的副檔名都被改為「.wncry」，執行某個檔案後還出現 Wana Decrypt0r 2.0 的警告視窗並要你付贖金才能解密的話，那你就是中了 Wana Crypt0r 2.0 勒索病毒攻擊了。

當你發現你的電腦出現以上狀況的話，通常有兩種解決方法，一是付出 300 美金、600 美金以上的等值比特幣，然後期待那個壞蛋會真的講信用讓你的檔案恢復。二是放棄全部檔案，整個格式化、重灌電腦。

這次 WanaCrypt0r 2.0 大爆發的發生時間大約是台灣這邊的星期五晚上，很多公司、學校的電腦已經關機了，所以暫時避開了第一波的攻擊。

所以當你星期一要去公司上班或回學校用電腦的時候就很重要了，一定要小心！

預防方法：（如果還沒中毒的話）

1.電腦開機前先拔掉網路線！

由於目前版本的 Wana Crypt0r 2.0 是透過 SMB 檔案分享的 445 連接埠來傳播、攻擊，如果你的電腦可以跟辦公室內的其他電腦相連、互傳檔案的話（網路芳鄰），就有機會被掃到。

2.另外下載安裝修補程式，修補系統漏洞！

這漏洞早在 2017 年 3 月就釋出修補檔了，但很多人可能因為用的是盜版而不敢更新 Windows Update，其實不管使用什麼作業系統， 都一定要隨時下載更新、修補漏洞。至於使用盜版的本來就會有不少風險，這就是其中之一。

Windows XP 修補檔：按這裡

Windows 7 修補檔：32位元、64位元

Windows 8.1 修補檔：32位元、64位元

至於 Windows XP 請不要再用了！XP 的漏洞也不只這個，而且微軟已經不再維護且很多軟體廠商也不再提供 XP 支援版本了。Windows 10 的話記得隨時更新 Windows Update 到最新版就沒問題了。

3.安裝防火牆或加裝無線 AP 網路基地台並開啟防火牆功能

現在很多 IP 分享器或無線網路基地台都會內建基本的防火牆功能，記得連上無線 AP 的管理介面，開啟防火牆並檢查是否有開啟了什麼用不到的連接埠，一般狀態下除了可以正常上網之外其他連接埠預設都是關閉的，不過還是檢查一下。

有必要的話其實也可以關閉 Windows 電腦的 SMB 的連線功能，不過由於這是很常用的基本功能，建議還是不要關閉，而是透過修補漏洞或防火牆、密碼控管等方式來處理。

4.備份！備份！備份！

不管是哪一種病毒或勒索軟體，如果你有定期備份的話，就算電腦出了問題對你的損失應該不會太大。不過要注意的是，備份檔最好是放在外接硬碟或隨身碟裡、另外存放，不要隨時插著電腦，也不要只是放在網路磁碟或 NAS，勒索軟體會透過 SMB 或其他方式找到可以連線的其他磁碟並加密全部檔案。

真正重要的檔案最好做兩個備份、分開放，並記得偶爾檢查備份檔的可用性。

5.改用 Mac 或 Linux 等作業系統

並非 Mac 或 Linux 系統就不會被攻擊或不會中毒，而是在目前的狀態下要攻擊 Mac 或 Linux 的難度比較高，且效率較低（由於數量少，要找到可攻擊的目標較不易）。

所以現階段使用 Mac 或 Linux 是相對安全很多的選擇，當然也不要因此就亂安裝非官網下載、來路不明的 Flash Player 或盜版程式什麼的，還是有機會繞過保護機制讓電腦出問題。

解決方法：（已經中毒被加密了的話…）

如果已經中毒了那怎麼辦呢？

1.如果你發現電腦開始怪怪的，電腦變慢且 CPU 風扇全力運轉、硬碟瘋狂讀寫，此時請馬上拔網路線、關閉電腦電源。如果才剛開始加密的話，還來得及救剩下的檔案。

關閉電源後，請把全部硬碟拔下來，用外接硬碟的方式拿到其他 Mac 或 Linux 電腦去備份還沒被加密的檔案。

2.如果已經全部被加密了，那就… 付錢或放棄。