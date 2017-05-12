「Give Me Sweets」是一款從背景音樂、遊戲畫面都營造滿滿溫馨感的益智遊戲，裡頭角色包含男孩、女孩與小狗，因為他們三個實在太愛吃甜食，某天國王被他們的蛀牙嚇到，因此嚴禁食用所有的甜點與糖果，並將僅存的 70 種甜點藏在城堡之中，這視甜點如命的兩人與狗則無所不用其極的想要將甜點們全找出來。
每個關卡中都藏著一種甜點，但國王為了防止甜點被拿走所以在城堡中設置了許多的機關、守衛與看門狗，玩家需根據關卡的設計分別操縱這三個角色，讓他們取得甜點庫的鑰匙來過關，光靠一個人是不行的，必須同心協力才能突破重圍。
例如遇到看門狗時，只有狗狗走過才不會引起騷動；但狗狗不會開門，所以得要男孩或女孩拿到鑰匙才有用；若遇到閘門時，還需要有人站在開關上，門才不會自動關閉…等，每個關卡都需要三人的合作無間哦！
另外需考慮到男孩走路速度慢，狗狗跑的快，何時要派誰出馬，就考驗著玩家的智慧了。關卡難度會循序漸進，前幾個關卡開始前都會以圖卡的方式告訴玩家此關的重點，沒有文字所以不需擔心語言的隔閡唷！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Give Me Sweets
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Kidari Sweets
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 6.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Give Me Sweets」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
遊戲畫面：
超朦朧的起始畫面，看起來就很有溫馨的感覺吧！點擊右側的按鈕進入遊戲。
關卡共有 70 個，雖然可以跳著玩，但建議還是從第一關開始，先熟悉玩法再說。
第一關開始前會有故事動畫，有看到男孩與女孩的牙齒嗎？就是這樣嚇到國王的。
前幾個關卡開始前都會有像下圖的玩法教學，沒有文字但能不能意會就全看你的慧根了。
由下方點擊人像切換控制權，被選到的人才能依指示移動，狗狗走的最快，女孩其次，而男孩則最慢，在選擇要由誰來執行任務時，可以列入考慮的條件哦！想要啟動閘門、機關，就需要將電池移動到發電機上，但要推動電池得先將「閃電手掌」拿到才行。
將電池推到發電機後，時間也會開始倒數，只有 600 秒的電力可以使用哦！
接著讓一個人站在開關上，閘門才能持續開啟，取得鑰匙後，就去幫狗狗開門吧！
最後拿到甜點庫的鑰匙，才能打開最後一道門。
必須三個人都到達甜點庫才算過關。
依表現將發給對等的星星數，可無限次重新玩，挑戰最快過關記錄哦！
在接下來的關卡都會慢慢教給玩家一些遊戲規則，像是遇到看門狗時，只有狗狗可以通過，但狗狗不會開門，所以鑰匙得交給男孩或女孩來使用。
但只要女孩給狗狗骨頭，就能順利通過哦！後續還有很多好玩的機關，而且關卡的版圖會越來越大，真的很有挑戰性唷！