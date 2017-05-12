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「Pasted」快速人像照片拼貼 App，人臉辨識自動裁切！（iPhone, iPad）

想把很多張照片集中到同一張圖中，有很多拼貼 App 可以做到，不過大多是提供制式化的模板讓人選取套用，想要跳出框架隨性自由裁切形狀的話，就可以參考上次介紹的「Collon」，或是本篇要介紹的「Pasted」。

與「Collon」不同，「Pasted」以人像拼貼為主要賣點，只要將含有人像的照片選入，程式就會透過人臉辨識自動裁切圖形，不過其實就算照片的主體不是人像，它還是會將其中最重要的景物裁切出來，懶隋的話直接使用程式裁好的照片來拼貼也是很 OK 的。

但如果你求好心切又或是想玩點不同的合成技，就可以再進一步手動調整要保留或去除的範圍，而選取方式是透過手指塗抹來進行，比用畫線圈選的方式會容易許多，另外提供八種單色背景以及七種的濾鏡效果，只要上下左右滑動即可切換，操作相當簡單。

貼圖的部份目前有四個主題可免費使用，可增加背景的豐富度，或是使用趣味的貼圖設計，可讓拼貼看起來更生動活潑唷！

 

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Pasted
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Spruced, LLC
  • 官方網站：http://pasted.io/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：貼圖連網下載後，可離線使用。
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Pasted」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

初次進入有操作教學可看，向左滑到最後按下「GOT IT」，再點入「GET STARTED」。

 

可從相機拍照或由相簿選取想要加入拼貼的照片，數量基本上沒有限制，但加入太多畫面也會太雜亂哦！選取照片後按下「ADD TO COLLAGE」。

 

匯入照片的同時，程式就會自動辨識照片內容並適當裁切。在照片上長按可選取單張照片，進行移動、縮放、旋轉等動作，上方可調整圖層順序，以及進入裁切編輯功能，也可透過「雙擊」直接開啟編輯畫面。

 

在編輯畫面中，紅色的區域是要去除的部份，可直接用手指塗抹調整範圍。下方可調整筆粗，右側則可切換選取或清除功能，萬一不小心失手還可使用還原功能，另外可兩指斜拉放大影像後，更容易處理細節的部份。

 

將照片都處理好後，可上下滑動切換背景色，左右滑動則可套用不同濾鏡。

 

由下方按鈕開啟貼圖功能，通常需要讓它跑一下。

 

拉至最下方點一下「RESTORE PURCHASES」，就可以免費使用部份的貼圖。在貼圖包右上角為空白或標示 Free 的就可以免費使用，其餘需另付費購買。

 

可一次選取多個貼圖後，按下「ADD TO COLLAGE」。

 

貼圖的調整方式與照片一樣。若覺得單色背景太無聊，也可選用像右圖這類純線條的貼圖來增加背景的豐富度。

 

最後點擊右下角的按鈕即可選擇儲存或分享囉！

 

而除了拼貼外，也可以拿來玩一些合成圖，不過因為沒辦法各別調整亮度、對比…等，所以真實感會比較不足，但還是可以發揮創意玩出更多有趣的合成圖哦！

 

 

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