還記得「Forest」這款有趣的 App 嗎？只要減少手機的使用時間，專心工作或念書 30 分鐘就能種下一顆樹，一整天下來也許就能擁有一片森林，不知道它是否成功幫助你遠離了手機？同一開發者最近又推出了一款名為「SleepTown」睡眠小鎮的 App 想要幫助你建立健康的睡眠習慣，來看看它是如何進行的吧！

它的主要目的是想要改善許多人在睡前使用手機的壞習慣，訂定預計就寢與起床的時間後，於就寢時間前按下「睡覺」按鈕，接著放下手機程式就會開始建造一棟房屋，若是在預定睡覺的這段時間滑手機的話，正在建造的房屋就會倒塌，反之乖乖睡覺達成目標，就能成功蓋出一棟房子。

在所設定的就寢與起床時間前兩個小時就可以點擊按鈕，但若超過起床時間十分鐘仍未點擊「起床」按鈕的話，房子也會被毀壞哦！除了不讓你在睡前玩手機外，也不給你太多賴床的機會，還可以設定內建的鬧鐘，在鬧鐘響後必須不停的搖動手機直到填滿進度條，否則小屋一樣會被摧毀。

以七天為一個單位，連續七天達成目標就可以獲得一張獎券，可大幅提高下一次蓋出稀有小屋的機率，目前已有五十多間不同造型的房屋等待你來建造哦！Android 使用者可免費下載體驗，不過僅可試用部份功能，若想要收取房屋的稅金或是使用獎券、備份…等功能，就必須解鎖完整版才能享有囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： SleepTown

SleepTown 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： SeekrTech Co.,Ltd

SeekrTech Co.,Ltd 官方網站： https://sleeptown.seekrtech.com/zh-tw/

https://sleeptown.seekrtech.com/zh-tw/ 軟體性質： 付費軟體 NT$30（Android 版本可免費下載體驗部份功能）

付費軟體 NT$30（Android 版本可免費下載體驗部份功能） 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上

iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次使用有簡單的介紹，按下「開始」為自己訂下就寢與起床的時間。

輸入後就會幫你計算出總睡眠時長。不過程式對於睡眠時長有個限制，最低不少於 4 小時，最多則不超過 10 小時。設定完畢就會看到右圖畫面。

鬧鐘會以起床目標為預設值，可點擊手動修改時間。在預訂的就寢時間前兩小時，畫面上會出現「睡覺」按鈕，在睡前點擊它後，不可跳出程式但可鎖螢幕，然後放下手機好好睡覺。

按下「睡覺」按鈕，就會開始建造房子。

當起床時間到時，必須在時間限制內搖動手機直到填滿進度條才能解除鬧鈴。

接著按下「起床」按鈕，即可成功獲得第一間房子，房屋都是隨機建造的，但若累積足夠的金幣就可以指定建造想要的房屋哦！不過許多功能都必須付費解鎖才能使用。

建好的房屋每天都有稅收（完整版功能），點擊可查看實際的睡覺與起床時間。

由上方可點入「城鎮」這裡會記錄每天的執行狀況，還有已建造的房屋。

在「建築圖鑑」裡可查看目前已收集到的房子。

在「設定」裡可重設就寢與起床目標，並可調整起床搖手機的難易度，若想獲得完整功能就需付費解鎖囉！

好好睡一覺，就能建造屬於自己的睡眠小鎮，完全是一種用睡眠玩遊戲的概念，想改善自己睡前玩手機的惡習嗎？不妨試試看哦！