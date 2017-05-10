全程真人教學「上午例行瑜伽」快速四分鐘，為身體充飽一整天的能量！（Android）

 

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現代人的生活太忙碌，每天一睜開眼就像打仗一樣，趕著洗臉刷牙、吃早餐、趕著搭車上班上學、忙工作、忙念書…，一整天下來好像沒什麼喘息的機會，早上不妨提早個五分鐘、十分鐘起床，做點簡單的伸展運動，可以為一天帶來滿滿的活力哦！

「上午例行瑜伽」是一款很單純的瑜伽教學 App，僅提供一段 4 分多鐘的教學影片，由真人全程示範帶領使用者一起透過簡單的瑜伽動作，伸展緊張的關節，讓你的身體可以輕鬆迎接每一天的挑戰。

因為動作真的十分簡單，所以即使沒接觸過瑜伽或是初學者都適用，不過還是在有止滑效果的軟墊上進行比較好，避免因滑倒而受傷的可能。另外，外國老師講話如果聽不太懂的話，建議可調小音量（不然會有點在聽佛經做早課的感覺啊～），自己搭配播放一些輕音樂會比較舒適唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：上午例行瑜伽
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Amacast
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0 以上
  • 網路需求：不需網路也可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「上午例行瑜伽」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

準備好伸展空間，點下按鈕即可開始跟著老師做。

 

動作都不難，主要是伸展背部、腿部以及放鬆脊椎的動作。

 

點擊螢幕可看到目前的進度，也可按暫停。需要的時間很短，只要提早幾分鐘起床就可以做了哦！

 

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  1. Zoey 說道：
    05-12, 2017 at 上午 10:32.52

    連續用了兩天，都是一樣的動作耶！想請教是不是整個 App 只有這個影片呢？

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