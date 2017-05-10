有在玩手機遊戲的朋友們，不知道是否曾玩過「PIYOMORI」這款小雞疊疊樂的經典遊戲，雖然疊疊樂聽起來是很一般的遊戲，但不知道為什麼就是有令人著迷的魔力，也許反覆的堆疊動作本身就有讓人放空心思的作用，在玩遊戲的當下自然會暫時忘卻煩惱，如果你喜歡這類型簡單的療癒系遊戲，那建議也可以來玩看看這款「盆滿缽滿豆沙包」。

「盆滿缽滿豆沙包」也是一款堆疊遊戲，要疊的是日本的＂胖＂（麵包），有經典款的紅豆麵包還有波蘿麵包與牛角麵包，每種麵包都有可愛的微笑表情，圓滾滾的身材讓堆疊的過程更需要技巧唷！

玩家要將麵包一個個放入竹籃中，不是像疊小雞那樣用丟的，而是要輕輕放下陸續的向上疊起，每 25 個為分界點，只要成功疊到 25 個，麵包就會被固定住不再搖晃，在被固定之前都可以用新的麵包輕推調整位置，玩法相當簡單，不過必須思考如何才能將更多的麵包放到竹籃中，很考驗組織力與判斷力哦！

雖然玩法簡單，但想疊到像開發者示範圖的 1573 個麵包實在是不可能的任務，個人最高分也不過 45 個，我想一定有什麼隱藏的神祕疊法，好奇的你也一起來研究看看吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 盆滿缽滿豆沙包

盆滿缽滿豆沙包 軟體語言： 英文

英文 開發人員： D CUBE, K.K.

D CUBE, K.K. 官方網站： http://www.d-cube.com/

http://www.d-cube.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Andorid 2.3 以上

iOS 6.0 以上 / Andorid 2.3 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點入開始遊戲，將上方的麵包拖曳到下方的竹籃中擺放，在放手之前都可以調整位置。

就這樣一直往上疊，如果需要微調位置，還沒滿 25 個之前都可以用新的麵包去推動之前疊的麵包。但滿 25 個的話，下方的麵包就會被固定住，不會再搖晃也不能再被推。

在堆疊的過程中一旦倒掉，遊戲就會結束囉！雖然倒掉時會有點心痛扼腕，但搭配活潑的背景音樂以及看到一堆暖呼呼的麵包，玩起來其實是很輕鬆而且有被療癒的感覺哦！