作者：,     

「盆滿缽滿豆沙包」療癒系日本胖堆疊遊戲（iPhone, Android）

有在玩手機遊戲的朋友們，不知道是否曾玩過「PIYOMORI」這款小雞疊疊樂的經典遊戲，雖然疊疊樂聽起來是很一般的遊戲，但不知道為什麼就是有令人著迷的魔力，也許反覆的堆疊動作本身就有讓人放空心思的作用，在玩遊戲的當下自然會暫時忘卻煩惱，如果你喜歡這類型簡單的療癒系遊戲，那建議也可以來玩看看這款「盆滿缽滿豆沙包」。

「盆滿缽滿豆沙包」也是一款堆疊遊戲，要疊的是日本的＂胖＂（麵包），有經典款的紅豆麵包還有波蘿麵包與牛角麵包，每種麵包都有可愛的微笑表情，圓滾滾的身材讓堆疊的過程更需要技巧唷！

玩家要將麵包一個個放入竹籃中，不是像疊小雞那樣用丟的，而是要輕輕放下陸續的向上疊起，每 25 個為分界點，只要成功疊到 25 個，麵包就會被固定住不再搖晃，在被固定之前都可以用新的麵包輕推調整位置，玩法相當簡單，不過必須思考如何才能將更多的麵包放到竹籃中，很考驗組織力與判斷力哦！

雖然玩法簡單，但想疊到像開發者示範圖的 1573 個麵包實在是不可能的任務，個人最高分也不過 45 個，我想一定有什麼隱藏的神祕疊法，好奇的你也一起來研究看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：盆滿缽滿豆沙包
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：D CUBE, K.K.
  • 官方網站：http://www.d-cube.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 6.0 以上 / Andorid 2.3 以上
  • 網路需求：不需網路也可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

點入開始遊戲，將上方的麵包拖曳到下方的竹籃中擺放，在放手之前都可以調整位置。

 

就這樣一直往上疊，如果需要微調位置，還沒滿 25 個之前都可以用新的麵包去推動之前疊的麵包。但滿 25 個的話，下方的麵包就會被固定住，不會再搖晃也不能再被推。

 

在堆疊的過程中一旦倒掉，遊戲就會結束囉！雖然倒掉時會有點心痛扼腕，但搭配活潑的背景音樂以及看到一堆暖呼呼的麵包，玩起來其實是很輕鬆而且有被療癒的感覺哦！

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » iPad, iPhone 手機、平板電腦 » 好玩遊戲、休閒益智 » 「盆滿缽滿豆沙包」療癒系日本胖堆疊遊戲（iPhone, Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
常狀況外嗎？學會「閱讀空氣」告別白目的稱號吧！( Android )...
這次來養豬好了！「幸福呼嚕」好療癒肥嘟嘟的小豬養成遊戲（iPhone, Andr...
真・三國無双 SLASH（iPhone, iPad, Android）...
「KO知識王」手機界的＂金頭腦＂機智搶答遊戲（Android）...
「TwoDots」無法自拔的圓點連線消除遊戲（iPhone, iPad）...
又一讓人迅速上癮的動作遊戲「Timberman」伐木工人（iPhone, And...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 