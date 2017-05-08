睡眠品質不佳的朋友，相信都曾找過各種睡眠音樂或是環境音 App 想幫助入眠，但是否發現怎麼一開始有用的 App，好像越聽越無感了呢？先別擔心是不是自己的症狀加重了，因為也有可能是你聽膩同一款睡眠音樂或環境音而已啦！

雖然環境音聽來聽去就差不多都是風聲、雨聲、鳥叫、蟲鳴…等的組合，但其實不同的 App 所收集的聲音還是有所差異的哦！「白噪音：深層睡眠」就幫大家準備了 13 種聲音組合，包含雷雨、寧靜的夜晚、海浪聲、海鷗…等，大多都是由兩種以上的環境音所組成，並可調整各別音效的音量，以及設定播放時間。

而除了這預設的 13 種組合外，也開放空間給使用者自行混音，免費版本一次最多可混合 3 種音效，有雷聲、火焰、打在屋頂的雨、風聲、河流聲、貓頭鷹、夜晚的草地…等 17 種環境音可選擇，想讓心靈飛向何處全都取決於你，今晚就挑個喜歡的地方去吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 白噪音：深層睡眠

白噪音：深層睡眠 軟體語言： 英文

英文 開發人員： M.T Player

M.T Player 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「白噪音：深層睡眠」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

程式幫大家準備了 13 種的環境音組合，點擊即可開始播放，再次點入則可調整各別音效的音量，於下方可設定計時器。

點擊第一個圖示可設定自己的專屬混音，點擊「＋」可開啟環境音列表，最多可加入 3 個。

一樣可調整音量大小，並為混音命名。