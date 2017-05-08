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「白噪音：深層睡眠」多種環境音組合，讓你好好睡一場！（Android）

睡眠品質不佳的朋友，相信都曾找過各種睡眠音樂或是環境音 App 想幫助入眠，但是否發現怎麼一開始有用的 App，好像越聽越無感了呢？先別擔心是不是自己的症狀加重了，因為也有可能是你聽膩同一款睡眠音樂或環境音而已啦！

雖然環境音聽來聽去就差不多都是風聲、雨聲、鳥叫、蟲鳴…等的組合，但其實不同的 App 所收集的聲音還是有所差異的哦！「白噪音：深層睡眠」就幫大家準備了 13 種聲音組合，包含雷雨、寧靜的夜晚、海浪聲、海鷗…等，大多都是由兩種以上的環境音所組成，並可調整各別音效的音量，以及設定播放時間。

而除了這預設的 13 種組合外，也開放空間給使用者自行混音，免費版本一次最多可混合 3 種音效，有雷聲、火焰、打在屋頂的雨、風聲、河流聲、貓頭鷹、夜晚的草地…等 17 種環境音可選擇，想讓心靈飛向何處全都取決於你，今晚就挑個喜歡的地方去吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：白噪音：深層睡眠
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：M.T Player
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 網路需求：不需網路也可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「白噪音：深層睡眠」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

程式幫大家準備了 13 種的環境音組合，點擊即可開始播放，再次點入則可調整各別音效的音量，於下方可設定計時器。

 

點擊第一個圖示可設定自己的專屬混音，點擊「＋」可開啟環境音列表，最多可加入 3 個。

 

一樣可調整音量大小，並為混音命名。

 

 

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