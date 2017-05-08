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「Age of 2048」移動你的手指就能發現古文明建築（Android）

如果你還不知道「2048」什麼樣的一款遊戲，那你真的可以算是手遊界的新生兒，遊戲的原型是在 4×4 的遊戲格中，透過上下左右移動結合數字 2、4、8、16…目標是累積到 2048 出現，當然後來還有以 4096 甚至是 8192 為目標的遊戲，或是加入了更豐富的遊戲元素，但基本的玩法都還是一樣的。

而這款中文為「2048 時代傳奇」的「Age of 2048」也是在這個遊戲架構下產生的，加入了各時代的古文明建築設計，從石器時代、古典時代到中古時代，每個時代都由最基礎的建物開始向上發展到各種高級建築，並會依時代的不同，各別設計生動的背景襯樂，雖然手上玩的是遊戲，但卻有種回到過去的感覺，建議一定要開啟音樂來玩哦！

遊戲的玩法一樣是將兩兩相同的物品進行合併升級，遊戲可以一直玩到格子被填滿且無法再移動合併為止，但開發者設計了三種道具，可快速清除低等級的建築物、進化建築物或是復原上一步，讓玩家可爭取獲得更高分的機會。

想要進入下個時代，必須先在上個時代產生出最高等級的建築物才能解鎖唷！未來即將推出工業時代、當前時代與太空時代，雖然玩法不變但在視覺上可以獲得更多驚喜與樂趣，喜歡 2048 遊戲的朋友，一起來試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：2048 時代傳奇 (Age of 2048)
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Soulgit Games
  • 官方網站：http://www.soulgit.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 網路需求：不需網路也可使用（但進入新時代時需連接網路）
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Age of 2048」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

初次進入遊戲有簡單的教學，要注意格子排列的方向是斜的，所以在螢幕上畫的方向也要斜上斜下哦！移動時，格子上的所有方塊都會一起移動，從石器時代開始挑戰，最初級的方塊是小石塊。

 

小石塊結合後會升級成火堆，火堆變成茅草屋…慢慢升級，在左下角的圖示代表這個時代有幾階建築物，然後目前已發現到第幾階。偶爾天空中會飛來「熱氣球」，點擊可看廣告獲得道具。

 

當你在石器時代建造出最高等的建築後，就可以解鎖下個文明時代，或者也可以選擇繼續玩，拿到更高的分數。

 

當遊戲格都被填滿而且無法再進行合併時，可選擇使用上方的三種道具爭取繼續遊戲的機會，若不想再玩的話，就可以在螢幕上滑動到左下角的「重新開始」，即會記錄下目前的成績並重起新局。

 

由右上角可展開文明時代的選單，可陸續解鎖。在遊戲時可離線玩，但若要解鎖新的時代則需網路連線哦！

 

 

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