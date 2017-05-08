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[限時免費]「Pop Dot Comics」美式漫畫風照片編輯器（iPhone, iPad）

美式漫畫總能給人帶來視覺上強烈的衝擊感，在文字上也多會用上誇張的特效來表現不同的語氣，如果你喜歡這樣的感覺，「Pop Dot Comics」可以將任何的照片都快速轉換成美式漫畫風唷！

程式提供五種不同主題多種特效組合可直接套用，雖然都是美式漫畫風格，但還是可以產生各種不同的變化，像是將照片弄的像刊在報紙上的漫畫圖片，色彩飽和度比較低或是黑白對比強烈的感覺、顏色明亮的彩色漫畫，或是仿造印在紋路明顯的紙漿紙上，帶點復古的懷舊感。

所有的特效套用後都還可再經過手動微調，例如將網點改成斜線，就能有不同的效果，加上邊框以及一些內建的漫畫文字貼圖，可以更直接與美式漫畫的形象連結，如果有選擇困難，那就直接使用隨機按鈕由程式幫你自動組合各種特效，最後還可以使用對話泡泡加上一些文字內容，不過僅支援輸入英文字，中文是無法顯示的哦！

偶爾分享一些風格不同的照片，也挺有趣的！目前「Pop Dot Comics」限時免費中，要下要快啊！


 

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Pop Dot Comics
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：JixiPix Software
  • 官方網站：http://www.jixipix.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 7.0 以上
  • 網路需求：不需網路也可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Pop Dot Comics」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟程式後，由下方的「Get Photo」可選擇拍照或由相簿選取照片。照片匯入後就會自動隨機套用特效。

 

切換到「星號」可套用不同的特效，有五種不同主題可選擇。

 

選取特效可立即在上方看到效果。

 

接著還可以手動微調，依所選的主題不同可調整的項目也會跟著變化，建議都可以試著調整看看，也許可以找到比預設更有趣的效果哦！

 

邊框的變化不算多，主要是調整粗細、圓角與顏色。

 

最後可加入內建的特效文字貼圖，以及手動輸入文字泡泡。

 

文字泡泡有提供多種英文字體可選擇，也可變換字體顏色。

 

完成後按下「房子」按鈕回到主功能鍵，按下「Save」即可儲存到相簿中。若有選擇困難的話，可按下右上角的「骰子」就能由程式隨機產生特效組合。

 

照片套上美式漫畫風格，看起來是不是更獨特、更吸睛咧～

 

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