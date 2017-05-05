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「EdiGreen AirBox」比政府資訊更豐富的 PM2.5 監測工具（iPhone, Android, 網頁版）

現在有越來越多的人聽過「空氣盒子」甚至加入使用的行列，如果你還不知道它是什麼東西，那應該知道我們的環保署本來就有在全台各地設立空氣品質觀測站，但設立的站點位置不夠普及，只能了解大範圍的狀況，無法知道自家附近的空氣品質，而「空氣盒子」簡單來說就是讓你可以在自己身邊放個小型的空氣品質觀測站。

目前全台已有超過 1500 個監測點，所有的監測資訊都開放在網路上給所有人查詢，除了在網站上可以查看外，也可在 Apple Store 與 Google Play 下載相關的 App，就能隨時隨地了解全台的空氣品質狀況。

除了空氣盒子本身的資訊外，也整合顯示環保署觀測站與 LASS 觀測站的數據，以地圖的方式顯示可快速了解所在位置周遭的空氣品質，點入站點還可追蹤過去 24 小時 PM2.5、溫度與濕度的數據變化。

透過這個監測工具，就能更了解我們每天吸進肺裡的是什麼樣的空氣品質，真的必須外出或進行戶外活動時，也能做好準備或是挑對的時間，例如不要在空氣不好的時候，硬要出門運動，大口大口的吸入 PM2.5，另外可以買個功能性強一點的口罩，或是盡量避免長時間待在空氣品質不佳的環境中，減少肺部的負荷唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

操作畫面：

手機版有列表及地圖兩種查詢方式，直接看圖示就能知道空氣的品質是否良好。

 

點入監測站即可看到過去 24 小時的 PM2.5、溫度與濕度變化。點擊右上角的「星號」可加入最愛。

 

在地圖上會看到有些長的不一樣的圖示，可點擊「i」查看，是不同的觀測來源。

 

最後好奇來看一下台北萬華的龍山寺附近的兩個監測點，白天時 PM2.5 都一直是紫爆的狀態，但在晚上九點～凌晨四點之間（比較沒有香客的時間），就會下降到安全值內，顯示即使龍山寺目前已不再開放燒金紙，也減少香爐數，但光是燒香所產生的 PM2.5 還是相當可觀，更何況全台還有很多香火鼎盛的廟宇啊～

 

 

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