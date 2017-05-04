大部份的人對於自己的聲音是陌生的，因為聲音傳導方式的不同，所以自己在講話時耳朵所聽到的聲音與別人聽到的其實會有點差異，可以將自己的聲音錄下來試試看，第一次聽肯定會覺得很奇怪。

如果曾被說講話咬字不清楚，自己應該不會發現，可以透過錄音的方式練習唸文章來矯正，將自己錄下的聲音重複播放很容易就可以聽出問題點，慢慢修正漸漸地就能看到效果囉！

在學習外語時也是一樣，說跟聽是需要常常練習的，有些老師也會教學生在練習時將自己的聲音錄下來聽，對於矯正發音是有幫助的，不過一般的錄音 App，大部份在錄音後，都需要再另外切換到音檔列表才能播放聆聽，練習量大時音檔也會佔去龐大的儲存空間，對於有大量練習需求的朋友來說，其實是不方便的。

這款「重複錄音」提供快速播放的功能，按著螢幕上大大的錄音鍵就可以錄音，放開就會立即播放剛剛所錄製的內容，可有效加快練習的速度，也可開啟存檔功能，錄完音一樣會播放音檔外，同時也會將檔案保存下來。若是要錄製的內容較長時，則可開啟自動錄音功能，就不需手動一直按著囉！有需要透過錄音來矯正發音或咬字的朋友可以試看看哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 重複錄音

重複錄音 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Through App

Through App 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路也可使用、必須連接網路使用

不需網路也可使用、必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「重複錄音」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式按下畫面中大大的錄音鈕不放即可開始錄音，放開則會立即播放所錄製的內容。

第2步 左下角的按鈕可開啟存檔模式，每個錄音都將被保存下來。「小手」按鈕則是自動錄音模式，按下即可開始錄音，不需一直按著錄音鈕，再次點擊即可停止錄音。

第3步 點入最右側的按鈕可進入音檔列表，「TempFile」是暫存檔，未開啟存檔模式時，每次的錄音會重複覆蓋此檔案。有日期的則是另外儲存的音檔，可點入播放、修改檔名也可選擇設置為鈴聲或通知音效哦！