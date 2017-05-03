在網路上看太多使用美肌效果到鼻子都快消失不見的佛地魔照片嗎？那就用超有個性的街頭藝術風格照打亂這過份美化的網路世界吧！

不論有沒有上妝、背景多麼雜亂、拍照技術多糟糕…，只要交給「Pulp Camera」都有辦法讓照片變得超酷！匯入照片後，程式會自動生成五種不同深淺筆觸的黑白特效，讓照片立即產生強烈的視覺變化，陸續再經過光影以及紋理、網格特效的堆疊，每加上一種特效都讓照片更有層次感。

每種特效都有超多的選擇，加上一點顏色，看起來就有現代藝術的感覺，筆觸重一點又像極了街頭塗鴉，即使什麼都不加只保留最原始筆觸，也有黑白漫畫的感覺，但無論你加了什麼又或什麼都不加，照片經過「Pulp Camera」的洗禮都超強眼，最後再加上各種風格獨特的邊框，就可以儲存或分享啦！

若想加上一些字，程式也有提供多種特別的英文字體可選用，製作好的照片很適合拿來當成頭像使用，絕對讓你在各種強效美肌照中脫穎而出！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pulp Camera

Pulp Camera 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Sail away

Sail away 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Pulp Camera」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

可拍照或由下方開啟相簿選擇照片。匯入後，程式會自動生成五種筆觸特效，可由下方切換選擇，會帶點色彩是因為程式自動套用了紋理特效，如果去除的話就會是單純的黑白效果囉！（如下圖）

接著可切換「調色盤」圖示加入各種色彩光影，可手動調整色調與透明度。

切換到「紋理」選項，也有超多的效果可以加入，一樣可調整色調與透明度。

再加上「網格」看起來更有漫畫的感覺，視覺上也更有層次。

最後還可加上「邊框」特效。

有需要的話，也可加上「文字」有多種英文字體可以選用。

由右上角即可選擇分享或儲存。不過預設會顯示浮水印，可點入設定取消浮水印，也可選擇其它的照片解析度。