在網路上看太多使用美肌效果到鼻子都快消失不見的佛地魔照片嗎？那就用超有個性的街頭藝術風格照打亂這過份美化的網路世界吧！
不論有沒有上妝、背景多麼雜亂、拍照技術多糟糕…，只要交給「Pulp Camera」都有辦法讓照片變得超酷！匯入照片後，程式會自動生成五種不同深淺筆觸的黑白特效，讓照片立即產生強烈的視覺變化，陸續再經過光影以及紋理、網格特效的堆疊，每加上一種特效都讓照片更有層次感。
每種特效都有超多的選擇，加上一點顏色，看起來就有現代藝術的感覺，筆觸重一點又像極了街頭塗鴉，即使什麼都不加只保留最原始筆觸，也有黑白漫畫的感覺，但無論你加了什麼又或什麼都不加，照片經過「Pulp Camera」的洗禮都超強眼，最後再加上各種風格獨特的邊框，就可以儲存或分享啦！
若想加上一些字，程式也有提供多種特別的英文字體可選用，製作好的照片很適合拿來當成頭像使用，絕對讓你在各種強效美肌照中脫穎而出！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Pulp Camera
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Sail away
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 網路需求：不需網路也可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Pulp Camera」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
可拍照或由下方開啟相簿選擇照片。匯入後，程式會自動生成五種筆觸特效，可由下方切換選擇，會帶點色彩是因為程式自動套用了紋理特效，如果去除的話就會是單純的黑白效果囉！（如下圖）
接著可切換「調色盤」圖示加入各種色彩光影，可手動調整色調與透明度。
切換到「紋理」選項，也有超多的效果可以加入，一樣可調整色調與透明度。
再加上「網格」看起來更有漫畫的感覺，視覺上也更有層次。
最後還可加上「邊框」特效。
有需要的話，也可加上「文字」有多種英文字體可以選用。
由右上角即可選擇分享或儲存。不過預設會顯示浮水印，可點入設定取消浮水印，也可選擇其它的照片解析度。