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Zip Zap 帶點萌味的機械生物益智遊戲（iPhone, Android）

「Zip Zap」是一款以各種機械生物為主的益智遊戲，玩家點擊螢幕時就能給它們動力，依它們身上的關節數不同，可展現出彎曲、跳躍、擺盪或像毛毛蟲一樣捲曲…等動作，想辦法將機械本身或移動其它的物品去觸碰到目標點，持續觸碰數秒後才算過關。

關卡數很多，而且大部份都很需要技巧，在這裡失敗是常態所以不用有壓力，因為它不計時也不計步，可無限制的重新來過，想停止、想跳關都隨你喜歡，只是沒有提供任何的提示，你只能靠自己找到過關的方法。

玩家能操縱的只有橘色機械，其它顏色的機械都是被動或自動的，可使用橘色機械給予動力，進行擺盪或是揮擊、敲打的動作來過關，玩起來很有挑戰性，過關的成就感頗高。

但沒玩過你絕對無法想像，在「Zip Zap」裡那些看起來很平凡就像幾個鐵片組成的機械生物怎麼可能會有所謂的萌味，你只要下載來玩看看，就能了解我的明白！雖然它們沒有可愛的臉龐，或是更精緻的外表，但動起來的樣子，真的不時讓人發笑哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Zip Zap
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：hilipp Stollenmayer
  • 官方網站：http://www.kamibox.de/zipzap
  • 軟體性質：付費軟體（iOS 限時免費中
  • 系統支援：iOS 6.0 以上 / Android 2.3.3 以上
  • 網路需求：不需網路也可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

初次進入遊戲有簡單的玩法教學，原本直直的機械，點擊螢幕任一處就能使它彎曲，透過反覆幾次的動作後，它就能逐步移動到白色的目標位置，保持幾秒即可過關。

 

有時需要想辦法撞擊小球來過關。玩家能操控的只有橘色的部份，綠色是可被移動的但本身並無動力。

 

漸漸的開始需要一點技巧，掌握時間差。

 

關節很多的一捲起來就像毛毛蟲一樣，玩家需發揮觀察力利用各種不同的特性來完成關卡。

 

透過一伸一縮、一開一關產生位移效果，讓它可以移動到目標位置。

 

若失敗了沒有關係，只要向左滑就能立即重新來過囉！

 

有許多的關卡，會陸續的解鎖，每個階段中的關卡可不限順序的跳關玩，但必須完成一定程度才會解鎖下一階段哦！

 

最後就來看看官方提供的示範影片，搭配輕鬆活潑的背景音樂，玩起來真的很開心哦！

 

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