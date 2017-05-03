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發呆專用「Moodica」帶你進入各種情境好好放空

很多人心情不太好的時候都會想去海邊或山裡走走，因為聽著海浪反覆的拍打聲或是在大自然裡聽著蟲嗚鳥叫，風吹過樹梢的沙沙聲，樹葉、花朵隨風飄動的模樣，就有讓人忘卻煩惱的效果，另外其實看著運轉中的機器、輪流倒下的骨牌或僅僅是看著萌翻的小動物睡覺的模樣…，也會有同樣的效果，如果不方便說走就走、身邊又沒有養些可愛小動物的話，就打開「Moodica」這個網站吧！

網站裡收集了十種包含各種異國的場景、大自然、機器運轉或骨牌、動物、催眠、流動體…等不同的場景主題，還有特別為嬰兒與小朋友收集的類別，點開喜歡的主題後，就會開始循環播放影片並同時有現場的環境音，記得打開喇叭或戴上耳機，好好的享受這專屬於你的時刻。

偶爾在家不要開電視，就像下面這個影片一樣，將「Moodica」為你準備的各種放鬆情境在電腦螢幕上播放或投放到電視螢幕上，邊看著書或做點瑜珈之類的舒緩運動，甚至只是躺著發呆感覺都很不錯，應該也適合跟小孩一起在睡前培養睡覺的情緒，心情平靜更容易入睡，有小孩的朋友可以試試看。

This is Moodica

Moodica helps you set the mood, whatever your mood! FREE on Amazon FireTV, Apple TV, desktop and more: http://bit.ly/2nAWhZv

Moodica 发布于 2017年4月6日

 

 

網站畫面：

異國的景色真漂亮，夜晚的天空加上流動的河水看著就好療癒，點擊左右箭頭或按鍵盤上的左右鍵就可以切換同一主題的不同場景。

 

若想將這個景色分享給其他人，可點擊右下角取得專屬網址。

 

使用滑鼠滾輪上下滾動或是按鍵盤上的上下鍵，即可選擇其它不同的主題。

 

 

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