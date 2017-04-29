智慧型手機雖然功能已經多到像個小電腦一樣，但操作介面畢竟還是與我們習慣看到的 Windows 不大相同，如果你真的很喜歡很喜歡 Windows 的「開始選單」，超想在手機也能看到類似的功能，「Taskbar」可以幫你加上去哦！

「Taskbar」以浮動按鈕的模式常駐在螢幕上方，需要時點擊就能展開一個與 Windows 極近相似的「開始選單」，上頭想放什麼 App 都可自由設定，也可加入資料夾管理或放入捷徑，另外還有一半的空間可放置一些常用的設定功能，例如螢幕亮度、鎖屏、WiFi、震動…等，隨時都能快速操控。

若放入的項目太多一個畫面無法顯示完全，又不想拖曳找半天，在選單中同樣也附有搜尋功能，可直接輸入關鍵字來快速搜尋，也可輸入其它的關鍵字開啟 Google 搜尋，無論當下在使用什麼程式，都可隨時展開選單切換需要的功能或 App，相當方便。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Taskbar

Taskbar 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Root Uninstaller

Root Uninstaller 官方網站： http://m.anttek.com/

http://m.anttek.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Taskbar」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式會自動啟用，在左下角就可以看到浮動按鈕，點入「Edit start menu」可以針對開始選單進行調整。

點開選單是不是就有一種很強烈的熟悉感？不過預設的項目一定不太符需求，進入「Edit start menu items」可直接拖曳調整順序。

若想隱藏不需要的項目，先點擊右上角的「…」選擇「Hide」，接著取消勾選再按下上方的「V」即可。

也可以使用資料夾來管理，依資料夾的屬性不同，會更換不同的代表圖示。

接著勾選要加入資料夾的程式或聯絡人…等之後，在開始選單中，就可使用多層次的選單。

「Edit start menu layout」則可調整開始選單的外觀，選單的高度、透明度以及下方工具列的高度。不過免費版僅可加入一個。

「Edit setting items」可修改要放置的設定項目，會顯示在開始選單的右側。

在開始選單長按即可將需要的 App 加入下方的工具列中，方便使用。

萬一開始選單中放入的項目太多時，可在「Search」欄輸入關鍵字來快速查找。

也可以用來查詢其它的資訊。

浮動按鈕可拖曳調整位置，開始選單的位置也可以在設定中調整哦！長按浮動按鈕可暫時隱藏，下拉通知欄即可再點擊喚回。