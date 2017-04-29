智慧型手機雖然功能已經多到像個小電腦一樣，但操作介面畢竟還是與我們習慣看到的 Windows 不大相同，如果你真的很喜歡很喜歡 Windows 的「開始選單」，超想在手機也能看到類似的功能，「Taskbar」可以幫你加上去哦！
「Taskbar」以浮動按鈕的模式常駐在螢幕上方，需要時點擊就能展開一個與 Windows 極近相似的「開始選單」，上頭想放什麼 App 都可自由設定，也可加入資料夾管理或放入捷徑，另外還有一半的空間可放置一些常用的設定功能，例如螢幕亮度、鎖屏、WiFi、震動…等，隨時都能快速操控。
若放入的項目太多一個畫面無法顯示完全，又不想拖曳找半天，在選單中同樣也附有搜尋功能，可直接輸入關鍵字來快速搜尋，也可輸入其它的關鍵字開啟 Google 搜尋，無論當下在使用什麼程式，都可隨時展開選單切換需要的功能或 App，相當方便。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Taskbar
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Root Uninstaller
- 官方網站：http://m.anttek.com/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.1 以上
- 網路需求：不需網路也可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Taskbar」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
開啟程式會自動啟用，在左下角就可以看到浮動按鈕，點入「Edit start menu」可以針對開始選單進行調整。
點開選單是不是就有一種很強烈的熟悉感？不過預設的項目一定不太符需求，進入「Edit start menu items」可直接拖曳調整順序。
若想隱藏不需要的項目，先點擊右上角的「…」選擇「Hide」，接著取消勾選再按下上方的「V」即可。
也可以使用資料夾來管理，依資料夾的屬性不同，會更換不同的代表圖示。
接著勾選要加入資料夾的程式或聯絡人…等之後，在開始選單中，就可使用多層次的選單。
「Edit start menu layout」則可調整開始選單的外觀，選單的高度、透明度以及下方工具列的高度。不過免費版僅可加入一個。
「Edit setting items」可修改要放置的設定項目，會顯示在開始選單的右側。
在開始選單長按即可將需要的 App 加入下方的工具列中，方便使用。
萬一開始選單中放入的項目太多時，可在「Search」欄輸入關鍵字來快速查找。
也可以用來查詢其它的資訊。
浮動按鈕可拖曳調整位置，開始選單的位置也可以在設定中調整哦！長按浮動按鈕可暫時隱藏，下拉通知欄即可再點擊喚回。
呵呵呵!臉肖威