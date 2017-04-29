以前我們學英文都是從翻譯來學，背了＂Student＂就要順便加個＂學生＂，透過反覆的背誦來記憶，但在這款標榜為初學者設計的「Basic English for Beginners」則不走這一套，所有不論是單字或句子全都以圖片來讓使用者了解其意涵，不再經過中文轉換可以更直接連結記憶。

雖然是全英文的介面，但將一步步透過每一次的學習了解使用者的程度，調整學習的步調，課程分為九個階段，每個階段包含多種內容，從介紹自己、介紹朋友、寵物、天氣…等慢慢的增加學習的寬度與深度。

每個課程又分為兩個段落，在開始前會先播放一段課程內容，最後詢問這段內容對你的困難程度，再進行教學的部份，若內容太過容易則可選擇直接進行測驗，通過測驗就代表 Pass！課程的尾聲會播放該課程的所有內容，並再次請你確認困難度，看是否需要再重覆學習或已經完全了解就能進入下一個課程。

學習的方式也分為兩個階段，第一是將內容要學習的句子拆解後搭配圖片，並反覆播放學習，第二則是可以進行錄音，先聽程式發音，然後錄下自己的發音，接著就能結合兩者播放，讓你用耳朵來矯正自己的發音，接著會有簡單的小測驗，讓你更能掌握學習的重點。

非常適合已有基礎程度的英語學習者使用，如果程度真的不是非常好，也可以準備英文字典在一旁，至少要能了解程式想問你的問題或現階段要做的事情是什麼，才能順利的讓課程進行下去哦！提供給有需要的朋友參考。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Basic English for Beginners

Basic English for Beginners 軟體語言： 英文

英文 開發人員： TalkEnglish

TalkEnglish 官方網站： http://www.talkenglish.com/

http://www.talkenglish.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上 網路需求： 已下載過的課程即可離線使用

已下載過的課程即可離線使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次進入可看一下影片說明，若不想看的話，就點擊「Skip Video」直接進入課程。分為九大階段，初學者就請從「Very berry basic」開始學習吧！

點入可以看到許多的課程內容，點開先進入「Start Leson!」簡單確認一下自己能聽的懂多少內容。

按下播放鍵就可以聽到內容，但不會顯示字幕，藉此來測驗一下自己的程度，播放完畢按下「Next」就會看到右圖的詢問內容，依自己聽的懂的程度來評分，完全聽不懂是 1，聽的懂一點是 3，太簡單的話就選擇 5。最後就會依評分問你要進入學習課程還是直接跳到測驗。

課程的進行方式，會將單字與句子搭配圖片與發音反覆學習，全都聽完後按下「Complete」即可進入錄音的部份，可先「Listen」聽一遍，然後再「Record」錄下自己的發音，最後「Compare」將兩者結合起來先後播放，讓你確認自己的發音與程式是否一樣或有需要再調整。

再經過簡單的小測驗後，就可以進入正式的「Quiz」。

測驗的部份很可愛，利用拖曳的方式，將下方的單字填入空格中，填完後按下「V」即可過關繼續下一個測驗。

後續的測驗則變成要拼字，不過在下方仍會有多個選項提示可參考。答錯的話會給哭哭臉哦！

最後最後，再進行「Final check」會播放整個課程內容，然後再問你一遍是否都能了解內容，可依狀況重複學習或選擇完成課程！

在學習過程中任何時刻只要按下右上角的書籤圖示，就能將其加入書籤列表中，可在主畫面右上角點入查看列表內容。