作者：,     

100 Doors Incredible 超華麗的逃脫解謎遊戲小品（iPhone, Android）

在手機遊戲中常可以看到名稱為「100 Doors」的遊戲，通常遊戲的設計概念都差不多，以一道門做為一個關卡，玩家要做的就是想辦法找線索將門打開，但這類遊戲的畫風卻十分迥異，其中由 Zenfox Games 所推出的系列遊戲最為華麗且充滿童話元素。

該遊戲商於 Apple Store 與 Google Play 裡都有多款遊戲可以下載，本篇就以介紹「100 Doors Incredible」為主，喜歡的話可以再進一步下載其它遊戲哦！在遊戲的前幾關開發者都有給玩家學習的機會，大概到第六關開始才會漸漸放手讓玩家自行摸索。

解謎時需要用到各項的能力，觀察力、聯想力、邏輯力、記憶力…，除了到處點擊、拖曳找機關外，有時也得靠傾斜、倒轉、晃動手機來找到解答，大部份關卡難度不算是太高端，但其中總有難題存在，此時可使用一開始發給玩家的 60 枚遊戲幣來購買解答外，其實直接上網搜尋，也能找到各關卡的解答影片哦！

不過奉勸各位不要輕易放棄，因為看了一次解答後，就很容易接二連三，反而失去了自我挑戰的樂趣啦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：100 Doors Incredible
  • 軟體語言：簡體中文,英文
  • 開發人員：ZENFOX GAMES
  • 官方網站：http://zenfox.io/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上
  • 網路需求：不需網路也可使用
  • 軟體下載
    iPhone 版本：按這裡相關遊戲列表
    Android 版本：按這裡相關遊戲列表

 

遊戲畫面：

點開遊戲就能看到一道道立在地上的門，若想往上拉看看一共有幾關，嘿嘿！竟然被雲遮住看不到，不過依網路上的攻略來看，目前已有超過 150 個關卡囉！

 

前幾關都會有教學提示，讓你熟悉一下玩法，逐步進入狀況。

 

依照指示打開門後，再點擊綠色箭頭才能進入下一關。

 

有時得在畫面中找出密嗎，然後正確輸入才能開門，有時則需將手機反轉找到被隱藏起來的東西。

 

之後會真正放手讓你自己嘗試解謎，但仍會利用閃光給玩家小提示，另外也有機會考驗你的夾娃娃功力哦！

 

當遇到卡關時，可點擊左上角的「？」使用 60 枚遊戲幣購買解答影片，立即就能知道過關的方式。當然，網路上有也超多的攻略可以參考。

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » iPad, iPhone 手機、平板電腦 » 好玩遊戲、休閒益智 » 100 Doors Incredible 超華麗的逃脫解謎遊戲小品（iPhone, Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
常狀況外嗎？學會「閱讀空氣」告別白目的稱號吧！( Android )...
這次來養豬好了！「幸福呼嚕」好療癒肥嘟嘟的小豬養成遊戲（iPhone, Andr...
真・三國無双 SLASH（iPhone, iPad, Android）...
「知識王」全方位挑戰腦力，真人對戰限時搶答超刺激！（Android）...
「KO知識王」手機界的＂金頭腦＂機智搶答遊戲（Android）...
「TwoDots」無法自拔的圓點連線消除遊戲（iPhone, iPad）...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 