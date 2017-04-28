每個人手機裡多多少少都有些不想被別人隨意看到的照片，雖然 iPhone 本身就有隱藏照片的功能，但在相簿裡還是可以被看見，除了另外用像「TimeLock」或「Secret photos KYMS」偷偷藏起來外，你還可以將這些照片偽裝成其它的照片哦！

用照片偽裝照片可不是要來繞口令，這款有趣的「Photo Disguiser」真的可以辦到！如果你不想將照片另外搬去別的 App 藏，又擔心不小心被看到的話，它就能利用其它的照片覆蓋在想隱藏的照片上方，就像披上了哈利波特的隱形斗篷，一樣存在原來的相簿之中，但卻看不出它的特別之處。

操作方式很簡單，全都在相簿的編輯功能中進行，若之後想要還原照片，一樣只要到編輯畫面按下「回復」就能看到被隱藏起來的照片囉！不過因為是需要一張一張操作的，所以可能比較適合想要隱藏少量照片的朋友使用哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Photo Disguiser

Photo Disguiser 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Kyoya Yamaguchi

Kyoya Yamaguchi 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.2 以上

iOS 10.2 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Photo Disguiser」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 下載安裝後，直接開啟相簿點開想要隱藏的照片。點入編輯功能後，再點擊「…」這個圖示。iPhone 與 iPad 的位置可能不同，大家自己找一下。

第2步 點入「更多」開啟「PhotoDisguiser」，然後按下「完成」。

第3步 接著點選「PhotoDisguiser」，就可以在左下角點入相簿選擇想要用來偽裝的照片。

第4步 選好後，按下「Disguise」就可以看到原本的照片被所選的照片覆蓋了。點擊「完成」。

第5步 此時如果點擊畫面中的照片就可以看到原來的照片，確認 OK 後按下「完成」即偽裝完畢。

第6步 回到相簿查看，原本想要藏的照片就換成了狗狗照了。

第7步 之後若想還原照片，一樣點入編輯畫面，按右下角的「回復」再按下「回復原狀」即可。