每個人手機裡多多少少都有些不想被別人隨意看到的照片，雖然 iPhone 本身就有隱藏照片的功能，但在相簿裡還是可以被看見，除了另外用像「TimeLock」或「Secret photos KYMS」偷偷藏起來外，你還可以將這些照片偽裝成其它的照片哦！
用照片偽裝照片可不是要來繞口令，這款有趣的「Photo Disguiser」真的可以辦到！如果你不想將照片另外搬去別的 App 藏，又擔心不小心被看到的話，它就能利用其它的照片覆蓋在想隱藏的照片上方，就像披上了哈利波特的隱形斗篷，一樣存在原來的相簿之中，但卻看不出它的特別之處。
操作方式很簡單，全都在相簿的編輯功能中進行，若之後想要還原照片，一樣只要到編輯畫面按下「回復」就能看到被隱藏起來的照片囉！不過因為是需要一張一張操作的，所以可能比較適合想要隱藏少量照片的朋友使用哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Photo Disguiser
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Kyoya Yamaguchi
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 10.2 以上
- 網路需求：不需網路也可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Photo Disguiser」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 下載安裝後，直接開啟相簿點開想要隱藏的照片。點入編輯功能後，再點擊「…」這個圖示。iPhone 與 iPad 的位置可能不同，大家自己找一下。
第2步 點入「更多」開啟「PhotoDisguiser」，然後按下「完成」。
第3步 接著點選「PhotoDisguiser」，就可以在左下角點入相簿選擇想要用來偽裝的照片。
第4步 選好後，按下「Disguise」就可以看到原本的照片被所選的照片覆蓋了。點擊「完成」。
第5步 此時如果點擊畫面中的照片就可以看到原來的照片，確認 OK 後按下「完成」即偽裝完畢。
第6步 回到相簿查看，原本想要藏的照片就換成了狗狗照了。
第7步 之後若想還原照片，一樣點入編輯畫面，按右下角的「回復」再按下「回復原狀」即可。