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喚醒手作魂！「Collon」可隨性裁切的個性照片拼貼程式（iPhone, Android）

以前學生時期都喜歡將照片貼到小本子上加些可愛的貼紙、小字條，甚至用剪刀將照片裁剪成特別的形狀，製作成獨一無二的專屬相簿，現在分享照片都直接上傳社群網站或從通訊軟體直接傳送，感覺少了點手作的樂趣，不過使用「Collon」的話，也許能找回一點哦！

「Collon」是一款由日本人開發的照片拼貼程式，僅提供方形的設計空間，可加入多張照片，所有的照片都可進行裁切，可在照片上直接手動劃出裁切形狀，雖然不像真實拿著剪刀那麼自在好操作，但仍可以此裁切出各種不同的圖形，程式也有多款例如圓形、方形、心形…等制式形狀可選擇，讓照片拼貼可創造出更多不同的可能。

另外照片可各別加上特別的濾鏡效果，配上可愛又有個性的背景圖片，瞬間讓拼貼畫面充滿活潑的視覺效果，在空白處可以選擇加入貼圖或是文字泡泡，最後再用有趣的邊框做個完美的 Ending 就可以儲存到相簿或直接用 Facebook 或 LINE…等分享出去。

 

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Collon
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：SODA,Inc.
  • 官方網站：http://www.so-da.co.jp/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 6.0 以上 / Android 3.0 以上
  • 網路需求：不需網路也可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

操作畫面：

點入「Collage」開始拼貼，由下方的「Picture」可選擇從相機拍照或由相簿選取照片。

 

加入照片後可選擇裁切，直接在照片上圈選想要保留的部份，就可以按下「Done」。

 

接著還可以為每張照片套用不同的濾鏡效果。

 

調整好後，就能再由下方加入更多的照片，在裁切時還可選擇制式的裁切形狀，可任意調整位置與縮放大小範圍。

 

圖片都加入後，就可以再幫背景添點色，有許多的可愛背景圖可選擇。

 

空白的地方可加入貼圖，雖然選項不是爆炸多但都別有特色。貼圖一樣也可以套用濾鏡哦！

 

覺得邊緣太空虛了，就可以幫拼貼找個適合的邊框。但要注意邊框會遮蓋部份的設計，加了邊框就需要再做些微調。

 

文字的部份也可以搞的很可愛，顏色、字體、文字泡泡都有多種不同的選擇。

 

最後按下「Save」即可儲存到相簿中，下方可選擇要分享的方式。

 

 

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