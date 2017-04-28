作者：,     

「Magic Fluids」輕滑桌面就很療癒的迷幻動態桌布（Android）

想隨時都能有被療癒的感覺，就下載「Magic Fluids」吧！它是一款很有迷幻感的手機動態桌布程式，在一片漆黑的桌面上，輕輕用手指滑動一下就能產生很美又夢幻的彩色流動體，看起來像水又似流沙，而且隨機產生各種螢光色彩，相當吸睛。

因為帶有物理特性，讓這些彩色的流動體能展現不同的樣貌，漂流到螢幕邊緣時，還因為被阻擋流動而有堆積效果，看起來很有趣哦！當流動體在指尖劃出，除了單純的色彩外，其實還能加上一些小顆粒增加視覺效果，像是圓點、細碎的線條或是閃亮的小星星，讓你的每一次滑動都像在施魔法一般。

程式有很多細項可做設定，例如解放螢幕邊緣的限制，讓流動體可以延伸到螢幕之外，或是在四邊相互穿梭流動，可改變顆粒的大小或是選擇取消，也可加入重力效果，讓流動體會自動向下墜落，多種的視覺變化，讓你隨時都能放鬆一下哦！下載前先來欣賞一下它的效果吧！

 

 

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Magic Fluids Free
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Mad Scientist
  • 官方網站：http://www.madscientist.pl/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.2 以上
  • 網路需求：不需網路也可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Magic Fluids」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

因為是免費版本，所以有很多調整上的限制，不過已經蠻好玩的了，先按下「Go away!」玩玩看，喜歡再考慮完整版也不遲哦！

 

接著在一片黑的螢幕上用手指隨意劃一下，就能看到美麗的流動體。

 

在主程式中可以盡情的玩，若設為桌布就會受桌面移動所影響，所以如果想靜靜的看著它們發呆的話，打開主程式是更好的選擇。

 

點擊右下角的「…」可開啟選單，在「Settings」裡有一些細項可設定，不過這邊我們先選擇「Set as Live Wallpaper」，將其設為動態桌布。

 

先點入「設定」來看看，很多反灰的項目代表是免費版不可使用的，其它就依個人喜好來做調整囉！

 

平常桌布會是黑色的，一旦你在切換桌面或在桌面上滑動時，就會帶出彩色的流動體，每一次的滑動都是驚喜。

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Android 手機、平板電腦 » 桌面美化、介面增強 » 「Magic Fluids」輕滑桌面就很療癒的迷幻動態桌布（Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
手機桌布也不甘寂寞！Simple Wallpaper 用 Gif 動圖做桌布增加...
「Monster Buddy Live Wallpaper」小小兵超可愛動態桌布...
「Noiraude !」把龍貓中的小黑炭放到手機桌面裝可愛（Android）...
用桌面上的＂飄浮泡泡＂提醒 FB 訊息、Gmail、未接來電、待辦事項̷...
過年就是要醬才喜氣！「福到財神到動態桌布」幫你轉好運！（Android）...
超美的「月亮動態桌布」中秋賞不到月？就在手機桌面放一個吧！（Android）...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 