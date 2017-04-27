這款「五子棋」遊戲適合初學者，應該也適合高手無聊時打發打發時間，主要可與電腦對戰，而電腦強度共分為 9 個層級，以初學者或沒什麼規則概念的人來玩，挑戰到 Level 5 是沒問題，Level 6 就有點難以突破啊！

而規則的部份則分為三種，「五子棋」模式就適合一般人來玩，沒有什麼複雜的限制，任一方先連五的人即可獲勝；「連珠」模式就是加入黑子的禁手限制，包含雙活三、四四與長連；另外就是讓白子也加上禁手限制，至於想怎麼玩、怎麼限，開心就好。玩家可選擇使用黑子或白子，也可以讓電腦隨機決定增加每次對戰的驚喜感！

因為大部份手機螢幕的尺寸對下五子棋這種棋盤格較密的遊戲來說，都會有些準確度上的困難，所以這款遊戲加上了「下棋確認」的功能，可先選定要下棋的位置再確認下棋，避免下錯位置，手指粗的朋友也不用擔心。

而除了對戰模式外，程式也有提供玩家練習的機會，提供多種黑白棋對戰到一半的棋局，請玩家在 1~5 手的限制下，將棋下在最佳的位置，正確即可過關，不需要玩到連五，考驗玩家的判斷力與思考力，蠻有趣的哦！

最後玩家與電腦對戰的勝負次數都會被記錄下來，並依此以雷達分析圖呈現各方面的能力值，以及按日期顯示對戰的次數與勝率，有興趣的朋友可以來玩看看。

其實本人原本以為五子棋就是單純先五子連線的人獲勝，但沒想到為了介紹這款「五子棋」遊戲 App，去了解了一下它有點複雜高深的規則，什麼禁手、開局的，頓時讓人覺得它離一般人的世界好遙遠，但其實雖然訂定了規則，如果不是要跟人比賽的話，還是可以輕鬆玩嘛～（大家不要走太遠）（拉）



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 五子棋

五子棋 軟體語言： 繁體中文,英文…

繁體中文,英文… 開發人員： Cross Field Inc.

Cross Field Inc. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

按下「開始」可選擇電腦強度，高手可下拉選單選擇程度強一點的電腦對手。規則的部份也可依需求來設定，一般隨興玩的話，就勾「五子棋」即可。最下面可選擇要當黑子還白子，或讓電腦隨機決定。

先選擇要下棋的位置，再按下「開始」就可以下棋。每手需在 180 秒內下好離手。

先五子連線的人就獲勝囉！贏了就會自動跳下一級，電腦對手會越來越強。

萬一不小心下錯了位置，可按左下角的按鈕撒回。

點擊「板面」可回顧一下剛剛的對戰記錄。

若想練練自己的能力，可到「TsumeGomoku」裡，有許多的對戰關卡可以讓你學習。

在練習模式中都是下到一半的棋局，不限制時間可以慢慢思考，唯有下在最佳的位置才能過關。

在主畫面下方點入「比賽記錄」即可查看自己的對戰紀錄、各種能力值、勝率…等。

最後建議大家在玩時可先將網路關閉，因為廣告頗多，全版廣告跳出來有點掃興啊！