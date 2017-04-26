現在的手機遊戲對孩子們來說其實都有點太過花俏，感覺對視神經很過度刺激啊！想當年小時候玩的也不過是紙娃娃、尪仔標，不然就是連連看或走迷宮之類的紙上遊戲，就已經很能打發時間也很滿足了。

但畢竟科技在進步，還在用紙張印益智遊戲給孩子玩也太落伍了，而且要是出門在外還要帶著紙筆也太厚工。不過一般要是搜尋＂迷宮＂常會找到 3D 立體的迷宮或是滾珠類的遊戲，而本篇要介紹的四款迷宮遊戲，玩起來絕對與紙上迷宮超相近！

四款遊戲加一加約有 130 個迷宮可以玩，雖然都是不同開發者，不過操作方式還挺類似的，而且都有提供多種色筆可使用並能調整筆粗，有些不小心走錯的話，還可用橡皮擦修正，缺點就是免費的廣告有點多，可在給小朋友玩之前先關閉網路，就不會被廣告干擾，另外可搭配觸控筆來玩，比較不會被手指擋到路線唷！

難度都不高，適合小小朋友玩，但其實喜歡玩走迷宮的大朋友也是可以挑戰一下的。

Mazes for kids – fun labyrinth brain games

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Meza Apps SL

Meza Apps SL 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：按這裡

這款一共有 20 張迷宮可玩，點入即可選擇想玩的迷宮圖。

上方有多種筆色可選擇，右上角的調整桿可修改筆粗，接著就像在紙上畫線一樣，直接在迷宮上畫出路徑找到出口。上方有橡皮擦可修改錯誤路徑，也可按下「垃圾桶」全部清除重來。

迷宮遊戲動物世界

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Alejandro Melero Zaballos

Alejandro Melero Zaballos 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：按這裡

這款有 16 張迷宮圖，場景的設計比較可愛一點。

提供的工具則都差不多，由下方選取筆色，上方一樣有調整筆粗、橡皮擦與全部清除的按鈕可使用。但橡皮擦也會把迷宮本身擦掉…很妙。

Mazes – educatioal logic games for kids

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Intelectiva

Intelectiva 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：按這裡

這款有多達 51 張迷宮，不知道與其它款之中會不會有相同的迷宮圖就是了。

可選擇的筆色更多，不過沒有橡皮擦可以用，筆粗的設定則是直接點擊左下角的三支筆來調整。

Juegos de laberintos de animales

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Valenapps

Valenapps 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0

iOS 8.0 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：按這裡

最後這款比較吸睛一點點，分為三個主題類別，每個類別各有 15 張迷宮。

這款也是沒有橡皮擦工具，筆粗的調整方式則是點擊左上看起來像甜甜圈的按鈕。

在 Google Play 裡也有許多類似的 App，例如其中第一款「Mazes for kids」就有 Android 版本（按這裡），不過名稱不同不是很好搜尋，這邊就以介紹 iPhone、iPad 為主，有興趣的朋友也可以自行利用關鍵字（迷宮、Maze）搜尋哦！