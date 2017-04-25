還在看窗外放空嗎？其實你還可以選擇看著地球發呆哦！透過國際太空站所架設的 HD 攝影機，就能從外太空欣賞地球的各種面貌，可以到 NASA 網站或是 USTREAM 網站觀看，也可下載相關的手機 App 隨時隨地都能看到超壯麗的畫面。

測試過幾款其實功能大同小異，但最後選用了「ISS onLive」因為影像最流暢清晰，與網站的速度幾乎等速，另一款「ISS HD Live」則是影像會有些 lag，但它會在日出、日落前通知你來看那美麗的瞬間，其實也是不錯。

App 會搭配地圖顯示目前太空站的位置，也會在地圖上以半透明的灰影表示目前為夜晚的區域，所以並非每次都能看到地球的影像，有時漆黑一片代表目前太空站正在地球陰暗的一面，有時也會暫時失去訊號或是在切換相機，就需要稍等一下或晚點再開起來看囉！

就這樣靜靜的看著地球，其實還蠻療癒的，至於會不會不小心看到什麼，就看運氣了…XD



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： ISS onLive

ISS onLive 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 開發人員： PoliLabs

PoliLabs 官方網站： http://polilabs.com/

http://polilabs.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「ISS onLive」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式就能在螢幕下半部看到地球現在的樣子，上半部則是目前太空站所在位置，那些線就是太空站的軌跡，隨著時間過去會逐漸進入夜晚的區域，在地圖上可以看到半透明灰色所覆蓋的地方。

點擊地球影像右下角的圖示就能展開全螢幕來欣賞哦！不過今天的地球一直都白白的，很多雲啊！

隨著軌跡行走，又會慢慢的進入日落的區域，這時地球的影像會逐漸變黑，盯著看很美！但鏡頭似乎有些倒影。

慢慢的只剩下一點點光，接著就是一片黑暗了。太空站移動的速度很快，所以這美麗的畫面也是咻一下就過去了，不過它會一直循環的走，因此一天有好幾次的機會可以看到哦！

由左側選單中還可切換另一個頻道，但不知道是在拍哪個角度，好刺眼啊！另外還可收看 NASA 的頻道，有時可看到太空人在工作的影像唷！有興趣的朋友可以來瞧瞧。