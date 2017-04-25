想把字寫的好看通常都是需要不斷練習的，沒有那種天生就寫的好看的人，當然也包含日文，若你覺得自己反覆練寫還不夠，很需要被肯定的感覺，那就讓「Kana Bimoji」來幫你打個分數吧！

「Kana Bimoji」是一款日文五十音假名的的練寫程式，可以幫助你學習並調整平假名與片假名的書寫方式，當你寫下指定的假名後，程式就會根據標準來幫你評分，除此之外還會告訴你書寫時要注意的重點或是提醒你哪邊沒寫好，並會顯示該假名是由哪個中文字而來的，幫助你更了解它。

每一次的練寫與成績都會被記錄下來，可反覆多次的練習，看到自己進步的過程，寫的超棒時，還會幫你撒紙花慶祝。一般在紙上練寫，可能寫一寫就會覺得有點無聊，但帶有評分機制的練寫 App 將能給你更多樂趣與成就感哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Kana Bimoji Japanease Master

Kana Bimoji Japanease Master 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Gloding Inc.

Gloding Inc. 官方網站： http://mirai.education/

http://mirai.education/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

程式其實還有比分機制，可讓兩位使用者共同使用，並會依實際的練寫成績進行比分。如果只有自己要用的話，點入 PLAYER 1 或 PLAYER 2 都可以。接著可任意選擇要練習的假名或從頭開始。

接著直接在畫面中空白的方形區域中寫下指定的假名後，程式就會進行評分，並在底部顯示書寫的重點讓你參考。按下「新規」就可以重覆練寫囉！

每次的練寫結果與成績都會保留在下方。點擊左右兩側的箭頭就可以切換上下一個假名。

分數超過 85 分就可以獲得＂美＂的評價，還幫你撒紙花慶祝。要是低於 60 分就只能＂殘念＂了，寫不好的地方還會打叉叉來提醒你哦！

回到假名列表就可以看到哪些寫的好、哪些則需要再練習囉！如果練習一陣子後想清除所有的記錄，重新開始的話，可在主畫面左側點入設定，選擇重置 PLAYER 1 或 PLAYER 2。