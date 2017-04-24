蝦咪？Facebook 這功能推出好久，你還不知道嗎？快跟我一起了解一下！

因為很少在自己的 Facebook 上發文，所以根本沒發現多了個新功能，一直到最近不時看到有朋友發了只有簡單文字加上底圖的文，還在納悶為什麼最近流行起用圖文來發文，一問之下才知道，原來是 Facebook 早在去年底就推出的「背景顏色」功能。

猜測大概是因為純文字的發文看起來很沒份量，容易被忽略，所以才產生這個可以幫純文字加上背景顏色的功能，因為只要加上背景顏色，純文字的發文就會自動膨脹成一個方形區塊，而且帶有鮮豔的色彩，有點吸睛自然不會被輕易略過了。

目前只有在電腦版與 Android 手機可使用，iPhone 雖然還不能使用此功能，但可看到加上背景顏色的發文。如果你也對 Facebook 的功能後知後覺的話，看完就不會像我一樣被朋友笑啦！不知道怎麼用的話，就請繼續看下去吧！（2017/4/25 經網友提醒，iPhone 已可使用此功能囉！）



電腦版使用方法：

在自己的頁面點擊發文的話，可直接看到背景顏色的選項，一共有七個顏色可選擇，點擊即可套用。

若是在塗鴉牆上方發文則需點擊「背景顏色」才會出現顏色選項。