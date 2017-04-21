愛麗絲夢遊仙境的奇幻故事內容，總是能帶給我們許多有趣的想像空間，這款「Fairy tale Alice」是以愛麗絲為主題所設計的動態時鐘桌布程式，將愛麗絲與兔子放在以剪影呈現的故事場景中，隨著時鐘繞呀繞。

整體設計帶有華麗感，相當精緻讓人愛不釋手，而時鐘裡的時針、分針與秒針都是真的會動的，如果正需要一個桌面時鐘，那它會是個不錯的選擇，只是需要留個空白的桌面，才能展現它獨特的美。

桌布有 7 種顏色主題可選擇，周邊的花紋則有 3 種不同設計，如果不想要時鐘的背景圖一直旋轉的話，也可取消動畫但時鐘的指針還是一樣會隨時間變換位置，另外可自訂時鐘上要顯示的元素，包含標題、角色、時鐘、數字…等，若只想要單純的桌面，就可以取消時鐘的顯示唷！

不過雖然有蠻多可以設定的項目，但免費版本的設定只能保留三天，三天後就會自動恢復到最原始的狀態，個人是覺得三天手動換一次設計可以多多嘗試不同的組合其實也是挺好的啦！如果不想這樣來回設定的話，就可考慮付費購買完整版囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Fairy tale Alice

Fairy tale Alice 軟體語言： 英文

英文 開發人員： milk palette+

milk palette+ 官方網站： https://twitter.com/milk_palette

https://twitter.com/milk_palette 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.1 以上

Android 2.1 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Fairy tale Alice」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

下載安裝後直接點擊桌面的 App 圖示會自動進入動態桌布設定畫面，選擇「Fairy tale Alice – Free」，如果覺得預設的看起來就美呆了，那只要按下「設定桌布」即可。或也可以點入「設定」手動修改一下。

「Color theme」裡一共有 7 種顏色可選擇，「Theme」裡則有 3 種不同的花紋效果。

在「Advanced」進階設定裡，可選擇是否要顯示轉動動畫，「Object」可依喜好選擇要顯示的元素，另外還可設定時鐘的位置與大小比例。

各種組合多種搭配，按下「設定桌布」就能套用到桌面上囉！