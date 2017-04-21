數獨的基本遊戲規則是在直向、橫向及九宮格的格子中，每個數字都只能出現一次，這就是遊戲名稱中＂獨＂的意思，而這款看起來與數獨天差地別的「V3CK」，為什麼也能稱它為數獨遊戲呢？因為它的遊戲規則與其有些雷同的地方，那就是每個線條都只能有一種顏色。

「V3CK」以線條為主軸，在每個線條的兩端都會以各種顏色寫上數字，代表這個端點會連到某個顏色線條的數量，例如寫上了紅色的 2，表示會有兩條紅色的線連到這個端點，玩家需在這個單一的條件下解決所有的關卡謎題。

遊戲以難度分為簡單、中等與高級，另外還會針對不同節日推出特殊關卡，像是聖誕節或情人節，關卡的線條圖形就會有比較特別的變化，目前有近 200 個關卡數可挑戰，當顏色的選項越來越多時，難度就會隨之升高，搭配上輕鬆活潑的配樂與俏皮的音效，玩起來心情挺好哦！喜歡益智遊戲的朋友可以一起來挑戰看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： V3CK

V3CK 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Dark Eye

Dark Eye 官方網站： https://www.facebook.com/darkeye.v3ck/

https://www.facebook.com/darkeye.v3ck/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「V3CK」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

點擊進入會有玩法教學。

接著可選擇難度，關卡間沒有順序可任意跳關玩。

點入關卡，每個線條的兩端都會寫著數字，代表連線到這個端點的線條顏色數量，例如左側的紅色 2，代表這個端點會連著兩條紅色的線，由上方選擇紅色，然後在線上畫出顏色。

線條顏色都正確後，就能過關囉！不過解謎的速度與正確性是能否拿到星星獎章的重要關鍵哦！

顏色越多，難度越高。

在下方有四個工具可使用，當圖形比較複雜時，就可以使用「放大」功能處理比較細節的部份。還可復原上一步以及清除指定線條。

點擊「提示」功能再點擊需要協助的線條，就會自動幫你畫上正確的顏色囉！

節日的關卡也很可愛，都是特別的圖形哦！