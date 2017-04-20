一般影像想要加上聲音，那就只有變成影片檔才有可能，可是本文標題為什麼說「GIPHY Says」可以讓聲音也能放入 GIF 圖中呢？嘿嘿！它真的可以做到，只不過是將聲音先轉成文字泡泡而已啦！
講到「GIPHY」大家應該不會太陌生，它就是那個收集許多趣味 GIF 動圖的網站，這次推出的「GIPHY Says」是一款可以在利用手機錄製動圖時，順道將所講的話轉成文字一起放入動圖中的創意程式。
在錄製前，可先選擇想要使用的文字樣式，一共有八種選擇，另外還有九種的特效濾鏡，可讓平凡的影像立即加入復古或是卡通…等風格，按下錄製鈕時，可錄下最多約 5 秒的動態影像，錄製時講的話就會在錄完時自動辨識加入影像中。
可隨意的調整文字的大小與位置後，再進行儲存或分享，可選擇儲存為 GIF 圖檔或是影片檔，方便分享到各個社群平台中，除了英文之外也能辨識中文，不過建議在安靜一點的環境下錄製正確性會比較高哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：GIPHY Says
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Giphy, Inc.
- 官方網站：https://giphy.com/apps
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 10.0 以上
- 網路需求：必須連接網路才可正常辨識語音
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「GIPHY Says」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 初次使用需授予程式使用相機、麥克風…等權限。
第2步 在錄製前，可左右滑動切換不同文字排版樣式，上下滑動變換濾鏡效果。
第3步 選定後按下方的紅色「錄製」鈕不放即可錄下最長約 5 秒的影像長度，在錄製時可說話。
第4步 錄完 5 秒鐘或是中途放開「錄製」鈕即會生成動圖檔，並將所講的話轉為文字顯示在圖上。可兩指斜拉調整大小、旋轉以及拖曳擺放位置。最後再使用下方的分享功能或選擇儲存成動圖、影片。
製作出來大概是這樣，玩自拍或跟朋友一起想個梗會更有趣哦！