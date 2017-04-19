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在家玩遍全台灣！Google 街景台灣特搜景點，突破 770 個！

記得才沒幾年之前，Google 地圖的街景服務才剛開始在台灣上線而已，經過這幾年的努力，不只全台絕大多數的主要幹道與巷弄都逐漸在街景服務裡露臉，連各大校園美景、歷史古蹟、廟宇、公園、風景區或遊樂場…等等也都陸續收錄其中。

我們只要在電腦或手機裡點幾下，就能快速瀏覽各地的絕妙美景，就算沒去過的地方也能先在螢幕上瀏覽、預習一遍，不怕到時候人生地不熟不知道怎麼開車、怎麼玩。

今天看到 Google 的新聞稿才知道，原來 Google 的街景服務的台灣特搜景點已經突破 770 多個了！


不只登玉山、七星山看美景，潛入墾丁綠島看珊瑚，連一般人比較難得一見的澎湖柱狀玄武岩也去拍了。除此之外像野柳的女王頭高雄的月世界、北投的軍艦岩、淡水紅毛城、日月潭遊湖、台南四草紅樹林綠色隧道、高捷美麗島站朱銘美術館北門的水晶教堂嘉義竹崎親水公園平溪老街放天燈….一堆旅遊必去的景點及熱門商家如台北的三創生活園區台北101、統一夢時代、義大世界、華泰名品城…等等大型商城也都有。

 

更想不到的是，現在不只靜態的景點會去拍，一些動態的民俗慶典或普渡、放水燈、燒王船等宗教活動也有支援的團體主動參與拍攝，還有像是端午節的划龍舟大賽、每年一度的臺灣燈會…什麼的通通都被收錄到 Google 街景的 Taiwan Highlights 裡面去了。

 

 

以後我們只要在 Google 地圖或 Google Earth 裡面動動手指，就能迅速飛天遁地、上山下海到處遊覽。別忘了還有現在一堆廠商力推的 VR 虛擬實境等裝備，如果你有 Google Cardboard 或其他類似的配備，透過小小的手機就能如臨現場般的瀏覽這些美景，就好像伸手可及般的真實，實在是相當有趣的體驗。

 

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