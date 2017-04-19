LINE 過去在短短幾年內已經取代了 MSN 甚至手機簡訊，成了大家與朋友溝通、交流最重要的通訊工具。不過人跟人之間的相處，難免會因為一些很「哎呦…」的事情而斷了交流，甚至從此不再聯繫。

如果你很想知道 LINE 上面的朋友是不是已經把你給封鎖了，該怎麼測試呢？

網路上有很多測試 LINE 封鎖好友與否的方法，包含什麼送貼圖、加群組或能不能看到對方的投稿內容…等等密技，其實這些都不是那麼準確，而且相當麻煩。萬一讓對方知道你是因為想測試有沒有封鎖你而亂送貼圖或亂加群組，那不就又要尷尬一次….

那…該怎麼測試最好呢？其實有個最簡單也最安全的方法，就是傳一個「他沒法拒絕回應的訊息」給他就好。

如果有回你，那沒事，繼續聊下去…

如果已讀不回，就是他沒封鎖你，但他不想理你。

如果永遠都是未讀（過了兩三天），就是他已經封鎖你了，你傳了什麼他都看不到。

那什麼是「沒法拒絕回應的訊息」呢？就是一個問句，一句簡單到不行的、能引導對方回應的提問。

譬如說：

問你哦…

有件事想請教一下…

請問昨天那個OOO你還記得嗎？

（其他的你自己想…你跟對方總有共同話題吧？）

只要對方沒封鎖你，至少會顯示「已讀」，回不回應你就是另外一個問題。只要對方已經封鎖你了，那永遠不會顯示「已讀」，你就不用再費心了。

其實對方有沒有封鎖你這事根本不用測試，人跟人是互相的，溝通也是。只要你傳訊給他他沒回應，那就是不想理你。不管對方有沒有封鎖你，不想理你的意思就是不想理你。不管對方是已讀、已讀不回還是不讀不回，你在對方心中的重量就是「不想理你」的等級，一點也不重要的等級。

所以不要想太多了，被討厭或被拒絕，也是一種人生。