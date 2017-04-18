不知道有沒有人家裡還保留著卡西歐 MG-880 型號的計算機？它是一款除了可以做加減乘除的運算外，同時可切換成「音樂模式」利用 1~8 的數字鍵就能彈奏出簡單的音階，以及「遊戲模式」可使用＂‧＂與＂＋＂兩個符號進行打怪遊戲，在當年來說是很有創意的設計，但根據維基百科的紀錄，它在 1981 年就已經停產了，要玩到實機應該是很困難，不過你仍可以下載「數字戰爭」來體驗一下哦！

「數字戰爭」完美重現了這台計算機的功能，同樣是一款可玩、可用又可彈的計算機 App，遊戲開始時會從右側開始出現數字，玩家必須重複點擊「‧」將左側的數字循環切換成正確的目標，然後按下「＋」發射消除右側最前面的數字即可得分，亂射或誤射則會被扣分。

雖然看起來不是很需要動腦的遊戲，但卻是很刺激的遊戲，因為右側的數字會陸續的增加，若消除的速度太慢，讓右側的數字累積超過 8 個時，遊戲就會結束囉！個人覺得要過 Level 1 就已經超級難的了，何況它還有 12 個 Level 啊！！

另外它一樣可利用數字 1~8 來彈出音階，以及切換成真正的計算機功能，可完全取代一般的計算機 App 哦！如果你只用來做簡單計算的話。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 數字戰爭

數字戰爭 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： DeCo Solutions

DeCo Solutions 官方網站： https://www.facebook.com/decosolutionone/

https://www.facebook.com/decosolutionone/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「數字戰爭」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

遊戲模式下點擊藍色按鈕即可開始遊戲。右邊的粉色框中會陸續出現數字，玩家點擊「．」將左側從 n、0、1、…、9 依序循環切換成目標數字後按下「＋」發射即可消除。

如果消除的速度太慢，讓右邊框中的數字累積超過 8 個，就會結束遊戲，亂打的話就會扣分哦！只要輸入一次名字之後就會自動記錄成績。

由左上角可切換成「MUSIC」就可以使用數字 1~8 來彈出音階。「CAL」則是計算機模式，是真的可以用來計算的功能哦！

在「排名」裡可查看自己的最高成績。世界排名的大家各個都 Level 12 超強的呀！怎麼辦到的咧？突破 Level 1 我就已經很佩服我自己了 XD