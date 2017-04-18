接觸了智慧型手機後的人，多多少少都曾經或現在進行式的有手機成癮症，一個人的時候不再靜靜看著窗外的景色就感到滿足，有多久沒有用心品嚐桌上的美食，甚至蹲廁所看的再也不是書，就連睡前也得滑上好一陣子才肯睡，只要一有機會就想拿著手機滑來滑去，好像這樣做才不孤單…

你可以試著忘記帶手機出門，就可以很容易的發現自己對它是否有過度的依賴，而想擺脫這樣的關係，可以從減少使用時間開始，當你真的很需要專心做一件事時，不論是工作、念書、吃飯或是上廁所，就把手機放在無法隨手可得的地方，調小音量或是關靜音，自制力真的不夠的話，那就再安裝個「DETOX」吧！

它是一款手機限時鎖，簡單設定需要專心或擺脫手機的時間後，按下上鎖鍵直到時間結束前都將無法使用手機，唯一只剩下接聽電話的功能而已。如果隨時都有可能需要使用手機來聯絡的話就千萬別用，因為就算重開機也是無法解除設定的，上鎖前請慎重考慮。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 治手機依賴症APP（Detox）

治手機依賴症APP（Detox） 軟體語言： 英文

英文 開發人員： For Innovation

For Innovation 官方網站： http://getdetoxapp.com/

http://getdetoxapp.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「治手機依賴症APP」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開始使用前可點入「Settings」，預設會在時間結束時播放提醒音效，若想連上方的狀態欄都上鎖的話，需先點擊「Unlock Status Bar Mode」觀看廣告解鎖功能，再勾選「Cover Status Bar」。

第2步 在上方設定要需要上鎖的時間後，按下「鎖頭」圖示會出現提示訊息，一旦按下「確定」在時間未結束前都將無法使用手機！

第3步 當所設定的時間到時，就會響鈴提示你。

第4步 有來電時，還是可以接聽電話（其實不太確定是否每支手機都可以，建議先設定一兩分鐘測試看看）。電源鈕可正常使用，但就算重開機程式還是會繼續執行上鎖，無法使用哦！（不過重開機到再次上鎖之間，還是會有一段很短暫的時間可以用一下就是了。）